قيمة مخالفات المرور وفقا للتعديلات الجديدة: تصل لـ3 آلاف جنيه

كشفت إدارة مرور المنيا عن قيمة مخالفات المرور، بعد موافقة مجلس النواب، أمس، على تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، موضحة أن مخالفة تعمد السير عكس الاتجاه تكون عقوبتها من 1000 إلى 3000 جنيه، ويمكن أن تصل للحبس، وعقوبة السير بدون رخصة قيادة تكون من 1000 إلى 3000 جنيه ويجوز فيها التصالح، والسير بدون رخصة تسيير من 1000 إلى 3000 جنيه ولا يجوز التصالح فيها.

عقوبة التلاعب في أرقام اللوحات المعدنية

وأشارت الإدارة إلى أن عقوبة التلاعب في أرقام اللوحات المعدنية وعدم وضوحها تكون من 300 إلى 1500 جنيه وتصل إلى الإيقاف 6 أشهر ولا يجوز التصالح عليها، كما أن طمس اللوحات المعدنية يأخذ نفس العقوبة، و أما تغير لون اللوحات المعدنية فعقوبته من 300 الي 1500 جنيه و يجوز التصالح عليها، و عقوبة انتهاء إيصال سحب رخصة التسيير فتكون من 1000 الي 2000 جنيه ولا يجوز التصالح عليها، أما انتهاء إيصال رخصة القيادة فيأخذ نفس العقوبة ولكن يمكن التصالح عليها.

عقوبة عدم اتباع تعليمات رجل المرور

وجاءت عقوبة انتهاء رخصة التسيير من 1000 إلى 2000 جنيه ولا يجوز التصالح عليها، وعقوبة تجاوز السرعة المقررة من 300 إلى 1500 جنيه، ويجوز التصالح عليها، كما أن عقوبة عدم اتباع تعليمات رجل المرور من 500 إلى 1000 جنيه ويجوز التصالح عليها، أما الاعتداء على رجل المرور فعقوبتها من 300 إلى 1500 جنيه ولا يجوز التصالح عليها، وعدم اتباع إشارات المرور عقوبتها من 500 إلى 100 جنيه ويجوز التصالح عليها، وكسر الإشارة الضوئية وعدم السير في المسار المحدد فيأخذ نفس العقوبة ويجوز التصالح عليهم أيضا، كما أن تعمد الوقوف على الكبرى والسير ببطء عليه فاكون العقوبة 1000 جنيه و يجوز التصالح عليها، واستخدام التليفون أثناء القيادة فعقوبته من 100 إلى 300 جنيه ويجوز التصالح عليها، وعدم صلاحية الفرامل عقوبتها من 300 إلى 1500 جنيه ولا يجوز التصالح فيها.

عقوبة تحميل عدد ركاب زيادة

كما أن عقوبة تحميل عدد ركاب زيادة وتقاضي أجرة غير المقررة فعقوبتها من 300 إلى 1500 جنيه ولا يجوز التصالح عليها، كما أن مخالفة خط السير من 300 إلى 1500 جنيه وإيقاف شهر ولا يجوز التصالح عليه، و تجزئة خط السير نفس العقوبة ولكن لا تصل للسجن، كما أن الامتناع عن قبول راكب أو تحميل راكب على الأجزاء الخارجية للسيارة عقوبته من 300 إلى 1500 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها، والقيادة تحت تأثير المخدر عقوبتها من 1000 إلى 2000 جنيه ولا يجوز التصالح عليها، كما أن فتح الباب أثناء القيادة يعاقب عقوبتها من 100 إلى 1000 جنيه ويجوز التصالح عليه.

عقوبة ارتكاب فعل مخل بالآداب العامة

ولفتت الإدارة إلى أن ارتكاب فعل مخل بالآداب العامة عقوبته من 300 إلى 1500 ويجوز التصالح عليه، وعدم مراعاة آداب المرور عقوبته من 500 إلى 1000 جنيه ويجوز التصالح عليها، كما أن البحث عن راكب في غير الموقف مخالفته من 300 إلى 1500 جنيه ولا يجوز التصالح عليها، وعدم كتابة بيانات المركبة على الباب عقوبتها من 20 إلى 500 جنيه ويجوز التصالح عليها، وتعمد التوقف في نزلة الكوبري من 100 إلى 1000 جنيه ويجوز التصالح عليها، كما أن عدم تشميع الحمولة وعدم أحكام التسليب عقوبته من 500 إلى 1500 جنيه ويجوز التصالح عليه، وصدور أصوات مزعجة من المركبة نفس العقوبة، وترك المركبة في حالة ينجم عنها خطر أو تركها في وضع ينجم عنه تعطيل المرور فعقوبته من 200 إلى 2000 جنيه ويجوز التصالح، وتساقط من الحمولة مما يضر بالطريق يأخذ نفس الحكم.

و توضح الصور التالية كل المخالفات وعقوبتها:ـ