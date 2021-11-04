مدحت صالح يستكمل فقرات الليلة الرابعة لمهرجان الموسيقى العربية

تتواصل فعاليات الليلة الرابعة من مهرجان الموسيقى العربية، والذي يقام حاليا في دار الأوبرا المصرية، حيث تستمر الفعاليات حتى الساعات الأولى من صباح الغد.

الفنان وليد حيدر يُقدم فقرة غنائية على مسرح النافورة

وصعد الفنان وليد حيدر وسط هتافات علي مسرح النافورة تحت قيادة المايسترو أحمد عامر، حيث قدم مجموعة متنوعة من ألحان الفنان الراحل فريد الأطرش ومحرم فؤاد، منها «يا واحشني رد عليا»، و«في قلبي غرام»، و«داري العيون»، ودويتو «يا سلام على حبي وحبك»

كما قدمت رحاب عمر عددا من الأغنيات التراثية، منها «انت عمري» لكوكب الشرق أم كلثوم.

واختتم الموسيقار عمرو سليم الجزء الأول من الليلة بتقديم صوليست موسيقي على البيانو، قبل أن يشارك الفنان مدحت صالح فى فقرته الغنائية.

قناة «cbc» تعرض حفل مدحت صالح

وتعرض قناة «cbc» العامة حفل النجم مدحت صالح، ضمن فعاليات الليلة الثلاثين من الدورة الثلاثين لمهرجان الموسيقى العربية، في تمام الساعة 11:30 مساء اليوم.

ويتضمن الحفل باقة مختارة من أشهر أعمال مدحت صالح التي قدمها على مدار مسيرته الفنية، والتي لاقت نجاحا كبيرا لدى الجمهور منذ طرحها، وذلك بمشاركة عازف البيانو الشهير عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر.

مدحت صالح يطرح أغنية «قوية يا مصر»

يذكر أن الفنان مدحت صالح طرح مؤخرًا أغنية «قوية يا مصر» بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، من كلمات الشاعر هاني عبد الكريم، ألحان غريب، توزيع موسيقى طارق عبد الجابر.

كما شارك مؤخرا في حدوتة بعنوان «واحد في المية» ضمن مسلسل «زي القمر»، والذي عُرض على قناة «cbc»، من بطولة صابرين وعفاف شعيب وبتول الحداد، ومن تأليف فداء الشندويلى وإخراج أحمد شفيق.