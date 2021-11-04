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«عبدالغفار»: 52 مركزاً صحياً لخدمة المشروع القومي لتنمية الأسرة

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الوطن
11:34 م | الخميس 04 نوفمبر 2021
دكتور خالد عبدالغفار

دكتور خالد عبدالغفار

بحث الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، القائم بعمل وزير الصحة، خلال اجتماع مساء أمس ، الخطوات التنفيذية للمشروع القومى لتنمية الأسرة، واطلع على محاور المشروع القومى لتنمية الأسرة، حيث تم تخصيص 52 مركز صحة وتنمية الأسرة على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى، وإسناد أعمال الإنشاءات والتجهيزات لعدد من الشركات القومية، حيث يضم كل مركز «وحدة صحية، حضانة للأطفال، مركز تدريب للسيدات ومشاغل للصناعات اليدوية»، بما يضمن ربط الأم والطفل بالمركز الصحى وتوفير فرص عمل للسيدات وبما يساهم فى تحسين العائد التنموى، وتمكين المرأة المصرية، مؤكداً تذليل أى تحديات أو عقبات للإسراع فى الانتهاء من تلك المراكز فى التوقيتات الزمنية المحددة وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع لبدء تقديم الخدمات الصحية والتنموية ضمن المشروع.

وقال الوزير إن المشروع القومى لتنمية الأسرة سينعكس إيجابياً على المواطن، من خلال تطبيقه بالتوازى مع المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، مشيراً إلى الدور الكبير لمراكز صحة وتنمية الأسرة فى تقديم الخدمات الصحية والمتابعة الصحية الدورية للمرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، وإجراء فحوصات ما قبل الزواج، والخدمات الصحية للشباب وذوى الإعاقة، بالإضافة إلى الاهتمام بالصحة الإنجابية للمرأة.

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