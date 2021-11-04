مصر تتسلم مليوني جرعة من «سينوفاك».. و«عبدالغفار» وسفير الصين يبحثان التعاون في «الصحة والفضاء»

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، «عمق وترابط العلاقات بين مصر والصين من خلال مجالات التعاون الممتدة منذ سنوات طويلة، حيث ظهر ذلك جلياً مؤخراً بالتعاون الاستراتيجى والتواصل بين الرئيسين عبدالفتاح السيسى وشى جين بينج». وأضاف «عبدالغفار»، خلال توقيعه، أمس، وثيقة تسلّم شحنة لقاحات فيروس كورونا التى وصلت، أمس ، مع «لياو لى تشنج»، السفير الصينى، بإجمالى مليونَى جرعة من لقاح «سينوفاك»، ضمن خطة الدولة للتصدى للجائحة، أن الدولة ستواصل تطعيم جميع المواطنين الصينيين المقيمين على أرض مصر، فى إطار الاهتمام بالصحة العامة وضمن خطة الدولة للتصدى للجائحة، لافتاً إلى دعم مصر للصين فى بداية الجائحة بإرسال مستلزمات طبية ووقائية، موجهاً الشكر لجمهورية الصين لدعمها مصر خلال التصدى للجائحة بالتعاون فى مجال اللقاحات، والتصنيع المحلى للقاح «فاكسيرا - سينوفاك»، إضافة إلى نقل تكنولوجيا التصنيع.

وأوضح الوزير أنهما بحثا سبل التعاون فى عدد من المجالات فى القطاع الصحى وعلوم تكنولوجيا الفضاء، مشيراً إلى تطلع مصر لاستمرار التعاون خلال التصدى للجائحة، مثمناً دعم الصين لمصر باللقاحات، والذى كان له أثر بالغ فى دعم الأطقم الطبية فى جميع المستشفيات.

«التعليم العالي»: استمرار جسر التعاون بين البلدين

ولفت «عبدالغفار» إلى أن مصر استقبلت، أمس الأول، مليونى جرعة من لقاح «سينوفاك» الصينى، ليصل إجمالى اللقاحات الصينية منذ بداية الجائحة أكثر من 3 ملايين جرعة، مشيراً إلى استمرار جسر التعاون بين البلدين لتعزيز إنتاج اللقاحات فى مصانع «فاكسيرا»، ونقل تكنولوجيا التصنيع من خلال الخبراء الصينيين، لافتاً إلى استعداد مصر لإنتاج مختلف أنواع اللقاحات بخلاف لقاح فيروس كورونا بخطوط إنتاج مصانع «فاكسيرا»، لتغطية الاحتياج المحلى ومن ثم تصدير اللقاحات إلى الدول الأفريقية.

وأشار إلى التعاون بين مصر والصين أيضاً فى مجال علوم تكنولوجيا الفضاء، حيث يجرى العمل على إنشاء مدينة الفضاء المصرية، وتضم مركزاً لتجميع الأقمار الصناعية، مؤكداً أن الصين شريك أساسى فى هذا المشروع نظراً لريادتها فى علوم الفضاء بالتعاون مع الجامعات فى علوم التكنولوجيا، وتبادل الخبرات لتأهيل كوادر علمية وبحثية، مشيراً إلى أن هذا المشروع يعد من أقوى المشروعات البحثية والخدمية فى مجال علوم الفضاء لتصبح مصر مقراً رئيسياً لمجال علوم الفضاء بالقارة الأفريقية.

«لي تشنج»: تقديم سبل الدعم لمصر من اللقاحات والمواد الخام للتصنيع المحلي

وأكد «لى تشنج» أن التعاون مع مصر منذ بداية الجائحة يعد نموذجاً يحتذى به للتضامن بين دول العالم، مؤكداً تقديم كافة سبل الدعم لمصر من اللقاحات والمواد الخام للتصنيع المحلى، بالإضافة إلى نقل تكنولوجيا التصنيع، ومن ثم اعتبار مصر مركزاً لتصنيع لقاحات فيروس كورونا فى القارة الأفريقية، موجهاً الشكر للحكومة المصرية وجميع العاملين بوزارة الصحة والسكان، للتعاون مع حكومة الصين، مثمّناً دور مصر فى مواصلة تطعيم المواطنين الصينيين المقيمين بها، وتقديم كافة سبل الرعاية لهم، حيث تم تطعيم 4000 مواطن صينى مقيم بمصر حتى الآن، إضافة إلى الاهتمام بالطلاب الصينيين، مؤكداً تقديم كامل الدعم للطلاب المصريين الوافدين للدراسة بجمهورية الصين.

إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة بتخصيص 52 مركزاً

وعقد «عبدالغفار» اجتماعاً لبحث الخطوات التنفيذية للمشروع القومى لتنمية الأسرة، بديوان عام وزارة الصحة والسكان. واطلع الوزير، خلال الاجتماع، على محاور المشروع القومى لتنمية الأسرة والخطوات التنفيذية الخاصة بالوزارة، حيث تم تخصيص 52 مركز صحة وتنمية الأسرة على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى، وإسناد أعمال الإنشاءات والتجهيزات لعدد من الشركات القومية، حيث يضم كل مركز «وحدة صحية، حضانة للأطفال، مركز تدريب للسيدات ومشاغل للصناعات اليدوية»، بما يضمن ربط الأم والطفل بالمركز الصحى وتوفير فرص عمل للسيدات بما يساهم فى تحسين العائد التنموى، وتمكين المرأة.

كما اطلع أيضاً على خريطة توزيع المراكز، وتفاصيل التجهيزات والأعمال الإنشائية والتأهيلية لكل مركز، مؤكداً تذليل أى تحديات أو عقبات للإسراع من الانتهاء من هذه المراكز فى التوقيتات الزمنية المحددة وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع لبدء تقديم الخدمات الصحية والتنموية ضمن المشروع، مشدداً على أهمية المشروع القومى لتنمية الأسرة والذى سينعكس إيجابياً على المواطن، بتطبيقه بالتوازى مع المشروع القومى لتطوير قرى الريف ضمن «حياة كريمة»، مشيراً إلى الدور الكبير لمراكز صحة وتنمية الأسرة فى تقديم الخدمات الصحية والمتابعة الصحية الدورية للمرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدى ضمن مبادرة دعم صحة المرأة، وإجراء فحوصات ما قبل الزواج، والخدمات الصحية للشباب وذوى الإعاقة، إضافة إلى الاهتمام بالصحة الإنجابية للمرأة.

تدريب 1000 طبيب في المستشفيات الجامعية على برامج الصحة الإنجابية

ولفت الوزير إلى الانتهاء من تدريب 1000 طبيب من أقسام النساء والتوليد فى المستشفيات الجامعية على برامج الصحة الإنجابية، موجهاً باستمرار تلك البرامج والتنسيق بين وزارة الصحة والجامعات لتدريب الأطباء بمراكز صحة وتنمية الأسرة فى جميع المناطق على مستوى الجمهورية، كما وجَّه الوزير بتوفير البرامج التدريبية للممرضات والرائدات الريفيات ضمن المشروع بما يساهم فى تقديم أفضل خدمة طبية، مشيراً إلى أهمية ميكنة مراكز صحة وتنمية الأسرة ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة بما يساهم فى المتابعة الدورية للسيدات وتقديم التوعية الصحية ومتابعة البرامج الغذائية والصحية للأطفال، بالإضافة إلى دعم وتمكين المرأة من خلال توفير فرص عمل للسيدات بأقسام المشاغل بمراكز صحة وتنمية الأسرة.

من جانبها، نشرت هيئة الدواء المصرية منشوراً تطالب فيه المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا خلال الأيام الماضية بضرورة الإبلاغ فوراً عند ظهور أى أعراض جانبية للقاح غير المتعارف عليها والتى يمكن أن تسبب بعض المضاعفات على صحة الشخص المتلقى للقاح، موضحة أن هذا يساعدها على تحديد الآثار الجانبية الجديدة والحصول على مزيد من المعلومات حول الآثار المعروفة، كما يساعد على معرفة المزيد من الأدوية وكيفية استخدامها ضد الفيروس وتحديد الأعراض الجانبية للقاح ورصد أى أعراض جانبية لم يتم رصدها ولتجنب حدوث أى مضاعفات.

وأوضحت الهيئة أن الأعراض الناتجة عن لقاح كورونا والمتعارف عليها من قِبل الشركات المصنعة ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة تشتمل على «احمرار أو تورم مكان الحقن، وارتفاع درجة الحرارة، وألم المفاصل، والشعور بالإرهاق، والرغبة فى النوم، ووجود قشعريرة»، مطالبة بضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تقلل من الإصابة بالفيروس والتى تتمثل فى «ارتداء الكمامة، غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية، وجود تباعد جسدى واجتماعى لمسافة متر على الأقل، عدم الوجود فى الأماكن المزدحمة والأماكن المغلقة التى تساعد على تجنب الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى ضرورة التسجيل والحصول على اللقاح».