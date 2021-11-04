وزير التعليم العالي يبحث مع «الصحة العالمية» التوسع في إنتاج اللقاحات بمصر

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، لبحث سبل تعزيز التعاون في القطاع الصحي، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

وتناول الاجتماع مناقشة ملفات التعاون المشترك بين وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، وعلى رأسها إنتاج لقاحات فيروس كورونا ونقل تكنولوجيا التصنيع، فضلاً عن إجراءات المنظمة لتسجيل اللقاح المُصنع محليًا «فاكسيرا - سينوفاك»، لتيسير عملية تصديره للأشقاء بالدول الأفريقية والعربية خلال الفترة المقبلة وفقًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

«عبد الغفار»: وصلنا لمراحل متقدمة في إنتاج اللقاح المصري

وأعرب الوزير عن ترحيبه باعتزام منظمة الصحة العالمية إرسال فريق من خبراء المنظمة خلال أيام، لزيارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» وهيئة الدواء المصرية، حيث استعرضت ممثل المنظمة مهام عمل الفريق وهدف الزيارة، موضحة أن الفريق سيراجع الإجراءات القياسية والرقابية لتصنيع لقاح «فاكسيرا - سينوفاك» بهيئة الدواء، وفقًا للقواعد المنظمة، كما تمت مناقشة إجراءات زيارة الفريق لمصانع إنتاج اللقاحات بشركة «فاكسيرا»، لتفقد منظومة إنتاج اللقاحات ومراجعة كافة الوثائق الخاصة بلقاح «فاكسيرا - سينوفاك»، تمهيدًا لاعتماده من منظمة الصحة العالمية بعد مطابقته تمامًا للقاح الصيني «سينوفاك».

إطلاق حملة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال الشهر الجاري

ووجّه الدكتور خالد عبد الغفار الشكر لمنظمة الصحة العالمية، لتعاونها المثمر مع مصر في مواجهة الجائحة، ودعم جهودها في توفير وإنتاج اللقاحات على مدار الفترة الماضية، مشيرًا في هذا الصدد إلى التقدم الذي وصلت إليه مصر في الأبحاث الخاصة بإنتاج اللقاح المصري (أحد اللقاحات التي تعمل عليها المراكز البحثية في مصر)، مؤكدًا البدء في التجارب الإكلينيكية للقاح خلال الفترة القليلة المقبلة، ما يُعد نقلة نوعية لمصر في مجال توطين صناعة اللقاحات.

وثمّن الدكتور خالد عبد الغفار، جهود منظمة الصحة العالمية في دعم مصر لتوفير أكثر من 41 مليون جرعة من لقاح شلل الأطفال، منوهًا بتنفيذ حملتين متتاليتين لتطعيم الأطفال، حيث تنطلق الحملة الأولى خلال شهر نوفمبر الجاري، في إطار الحرص على الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال.

وشدد على ضرورة تنفيذ تلك الحملات بجودة وكفاءة عالية، طبقًا للوائح الصحية لمنظمة الصحة العالمية، والوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين.

المنظمة تدعم استراتيجية مصر لتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين

كما تمت مناقشة وضع خطط لتكثيف الحملات الصحية والتوعوية لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين خاصة فئة الشباب، وتنفيذ حملات للتوعية بأضرار ومخاطر التدخين تستهدف طلاب الجامعات، إضافة إلى التوعية بأيام الصحة العالمية التي سيتم الاحتفال بها خلال الشهر الجاري أبرزها الأسبوع العالمي للتوعية بشأن المضادات الحيوية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، دعم المنظمة الكامل للبرامج الصحية في مصر ومنها مبادرات رئيس الجمهورية في مجال الصحة العامة التي ساهمت في تحسين المؤشرات الصحية للمواطنين بمختلف المراحل العمرية، فضلاً عن تحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل.