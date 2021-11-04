مدحت صالح يبدأ حفله بمهرجان الموسيقى العربية على نغمات «زي ما هي حبها»

صعد الفنان الكبير مدحت صالح، على مسرح حفله بمهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، على نغمات أغنيته الشهيرة «زي ما هي حبها» التي قدمها منذ ما يقرب من 20 عاما، ضمن فيلم «مافيا».

مدحت صالح يُقدم 10 أغاني في مهرجان الموسيقى العربية

وتعد هذه هي المرة الأولى منذ سنوات، التي يغير فيها مدحت صالح أغنيته الافتتاحية بمهرجان الموسيقى العربية، حيث إنه اعتاد أن يبدأ بأغنيته الوطنية الشهيرة «برمي السلام يا بلدنا».

مدحت صالح، سيقدم خلال الحفل أكثر من 10 أغنيات، من بينها أغنيات تراثية، تحت قيادة المايسترو والموسيقار عمرو سليم، وقدم منها حتى الآن «بحلم على قدي، ولا تسوى دموع».

وخلال كلمته في الحفل، وجه مدحت صالح، الشكر لكل القائمين على مهرجان الموسيقى العربية، وقدم شكرا خاصا للجمهور الحاضر في مسرح النافورة متمنيا لهم السعادة.

عرض حفل مدحت صالح على قناة «سي بي سي» العامة

يذكر أنّ قناة سي بي سي العامة، أعلنت صباح اليوم، عن نقل حفل الفنان مدحت صالح، بمهرجان الموسيقى العربية، اليوم، على الهواء مباشرة، في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً، فيما يُعاد عبر قناة «الحياة دراما»، في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، ويُعرض مرة ثانية في تمام الثانية عشر والنصف بعد منتصف ليل الجمعة.

ويذكر أيضا أنّ الفنان أحمد سعد، يُحيي حفلًا على مسرح دار أوبرا دمنهور، مساء اليوم الخميس، ضمن فاعليات الدورة الثلاثين من مهرجان الموسيقى العربية، وذلك بالتوازي مع حفلات دار الأوبرا.

كما يُحيي الفنان محمد الحلو، حفلًا غنائيًا ضخمًا على مسرح مكتبة الإسكندرية، ضمن فعاليات المهرجان أيضًا، الذي تستضيفه المكتبة لأول مرة بدلًا من مسرح سيد درويش.