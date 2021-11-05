أمريكا توافق على بيع 280 صاروخا «جو-جو» إلى السعودية بقيمة 650 مليون دولار

وافقت الولايات المتحدة، أمس الخميس، على بيع السعودية منظومة صواريخ جو-جو متقدمة، وقالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إن وزارة الخارجية أقرت صفقة محتملة لبيع 280 صاروخا «جو-جو» طراز «إيه.آي.إم-120سي» لـ الرياض بقيمة تصل إلى 650 مليون دولار.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزارة أقرت الصفقة المقترحة في 26 أكتوبر الماضي، موضحا أن مبيعات الصواريخ جاءت بعد زيادة الهجمات عبر الحدود على السعودية على مدى العام الماضي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وستشمل الحزمة 280 صاروخا «جو-جو»، متقدما متوسط المدى من طراز «إيه.آي.إم-120سي-7/سي-8»، و596 قاذفة صواريخ من طراز «إل.إيه.يو-128»، إلى جانب حاويات ومعدات دعم وقطع غيار ودعم هندسي وفني من الحكومة الأمريكية ومن الشركة المتعاقد معها.

إقالة 3 من كبار ضباط غواصة أمريكية بعد اصطدامها بجبل بحري في بحر الصين الجنوبي

على صعيد آخر، أعلنت البحرية الأمريكية، أن الضباط الذين قادوا الغواصة النووية الأمريكية «يو أس أس كونيكتيكوت» التي اصطدمت بجبل بحري في بحر الصين الجنوبي مؤخرا، ما أدى إلى إصابة 11 فردا من طاقمها، أقيلوا من مواقعهم على خلفية فقدانهم ثقة قيادتهم.

وقال نائب قائد الأسطول الأمريكي السابع الأميرال كارل توماس، إن 3 من كبار ضباط الغواصة بينهم قائدها كاميرون الجيلاني، فقدوا مناصبهم، موضحا أن الغواصة لا تزال في قاعدة جوام لتقييم الأضرار التي لحقت بها، قبل إبحارها إلى الولايات المتحدة للصيانة.