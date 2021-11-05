ضبط موظف ينتحل صفة طبيب أسنان داخل عيادة خاصة بالمحلة

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم، عن نجاح مسئولي العلاج الحر في ضبط «و . أ»، يعمل موظفا بإحدى مكاتب الصحة، أثناء قيامه بانتحال صفة طبيب أسنان، والكشف على المرضى بعيادة أسنان مجهزة ويوجد بالعيادة غرفة ملحقة بها معمل أسنان، وقد أقر المرضى الموجودون بالعيادة بأنه يقوم بالكشف الطبي عليهم، وعمل إجراءات طبية مثل الحشو والخلع والتركيبات بنطاق مدينة المحلة الكبرى.

تفاصيل لحظات سقوط طبيب أسنان مزيف داخل عياده طبية غير مرخصة

تم عمل محضر إثبات حالة بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية بالعرض على النيابة العامة لاتخاذ شئونها.

جهود العلاج الحر بصحة الغربية لمداهمة العيادة الطبية

جاء ذلك يتوجيهات الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية بتشكيل لجنة مكبرة برئاسة الدكتور حامد محمود، بعد ورود معلومات للإدارة الصحية بالمحلة ثاني، إدارة العلاج الحر، عن تردد عدد كبير من المواطنين على إحدى العيادات الخاصة، وأن هناك شبهات حول مقدم الخدمة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العيادة محل الواقعة بمعرفة إدارة العلاج الحر.

ضبط الموظف منتحل صفة طبيب الأسنان بالمحلة العام

قامت اللجنة بالتفتيش على محل الواقعة وضبط الموظف منتحل صفة طبيب الأسنان بالمحلة، وذلك بعضوية الدكتور أحمد الشيخ مفتش العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية، والدكتور مهاب صلاح مفتش العلاج الحر بالمحلة ثان، والدكتور إبراهيم عامر مفتش العلاج الحر بالمحلة أول