ملخص الحلقة الخامسة والأخيرة من مسلسل زي القمر

عرًضت أمس الحلقة الأخيرة والخامسة من مسلسل زي القمر حكاية «حتة من القمر» على قناة cbc، بعد أن حقق مشاهدات عالية من الجمهور، خاصة أنه يناقش قضية حقيقة من المجتمع، والتنمر على الشخصيات التي ولدت بـ «وحمة» بوجهها، ومدى الصعوبات التي تواجهها.

تفاصيل الحلقة الخامسة والأخيرة من مسلسل زي القمر

تضمنت أحداث الحلقة الأخيرة هجوم والدة «قمر» على شقيقتها بسبب أنها وصفت ابنتها التي تجسد دورها الفنانة لقاء الخميسي بـ «المعيوبة»، ووقفت أمامها وطردتها من منزلها بسبب تنمرها على ابنتها، وتحدثت والدة قمر مع ابنتها أنها فخورة بها وبشكلها مهما حدث.

شهدت أحداث الحلقة التي عرضت أمس، رجوع سيف الذي يجسد دوره الفنان محمد العمروسي إلى قمر التي تجسد دورها الفنانة لقاء الخميسي، من جديد له، في مفاجأة حضرها لها ووافقت على الزواج منه وأنجيب طفلة صغيرة، وتحدت كل مخاوفها بشأن شكلها والتنمر عليها.

أبطال حدوتة حتة من القمر

يذكر أن حدوتة حتة من القمر، بطولة لقاء الخميسي ومحمد العمروسي ونور محمود وأمجد عابد ومحمود الشرقاوي، وعدد آخر من الفنانين، وهي من تأليف ميرنا الفقي وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

وتناقش حدوتة حتة من القمر موضوع التنمر؛ إذ أن بطلة العمل لقاء الخميسي تعاني من «وحمة كبيرة» في وجهها، وهو الأمر الذي يعرضها للتنمر ممن حولها، وتتعرض لمضايقات في المجتمع.