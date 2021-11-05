القبض على تاجر مخدرات بـ20 كيلو حشيش في الصف: خبأها بمنزله

ألقت أجهزة الأمن في الجيزة القبض على تجار مخدرات في الصف بحوزته 20 كيلو حشيش و140 ألف جنيه، ورصدت أجهزة الأمن تحركاته بالتعاون مع المباحث، وتم مداهمة المنزل وألقي القض على المتهم، وبتفتيش المنزل عثر بداخله على 20 كيلو حشيش ومبلغ مالي.

أخفى الحشيش في مكان سري بمنزله

وأوضحت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمخدرات أنَّ تجار مخدرات الصف كان يروج المخدرات على عدد من زبائنه في الصف والعياط، وأنه كان يخفي كمية من المخدرات في المنزل ويبيعها للزبائن بحسب احتياج كل منهم، وأن مباحث الجيزة تمكنت من القبض عليه دون مقاومة وعثر على المخدرات داخل «مكان سري» في منزله.

وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية في الجيزة أن تاجر مخدرات الصف تمّ رصد تحركات من قبل فريق أمني ونجح في القبض عليه، وتمّ التحفظ على المخدرات وتحرر محضرًا بالواقعة وأحيل المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة الاتجار في المخدرات.

حبس تاجر مخدرات الصف

وقررت النيابة العامة حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الإتجار في المخدرات، وأرسلت النيابة المخدرات إلى المعمل الكيماوي لتحليها لبيان مدى فاعلية المادة المخدرة من عدمه، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الواقعة.

وبينت التحريات، أنَّ المتهم يمارس نشاطه الإجرامي في تجارة الحشيش منذ عدة أشهر حتى سقط في أيدى الشرطة واعترف بالواقعة وأن المبلغ المالي من عائد تجارته المشبوهة.