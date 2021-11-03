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محمود مسلم

ضبط 250 طربة حشيش مع تجار مخدرات بالجيزة.. قيمتها 2 مليون جنيه

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الوطن
03:29 م | الأربعاء 03 نوفمبر 2021
جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، تشكيلًا عصابيًا ضم 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، تخصص في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم ، متخذين من دائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، تمّ استهدافهم وضبطهم حال استقلالهم سيارتين بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس بالجيزة، وضبط بحوزتهم (250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلوجرام - مبلغ مالي – 4 هواتف محمولة).

بمواجهتهم  بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و750 ألف جنيه، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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