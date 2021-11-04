ضبط 213 قطعة سلاح ناري و281 قضية مخدرات وتنفيذ 84329 حكما خلال 24 ساعة

شنت الأجهزة الأمنية حملات أمنية مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، ووجهت حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط «213 سلاحا ناريا، بحوزة 182متهما».. وذلك على النحو التالي:

«18» بندقية آلية.

بندقية رصاص.

«35» بندقية خرطوش.

«12» طبنجة.

«147» فردا محليا.

«604» طلقات مختلفة الأعيرة.

«20» خزينة متنوعة.

«230» قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ «84329» حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

«353» حكم جناية.

«25646» حكم حبس جزئي.

«4670» حكم حبس مستأنف.

«42474» حكم غرامة.

«11186» حكم مخالفة.

- في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط «281» قضية مخدرات بحوزة «303» متهمين، ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت «30٫410 كيلو جرام».

كمية من مخدر الحشيش وزنت «15٫660 كيلو جرام».

كمية من مخدر الهيروين وزنت «7٫258 كيلو جرام».

كمية من مخدر الشابو وزنت «5٫455 كيلو جرام».

كمية من مخدر الإستروكس وزنت «2٫795 كيلو جرام».

كمية من مخدر البودر وزنت «1٫444 كيلو جرام».

كمية من مخدر الفودو وزنت «250 جراما».

كمية من مخدر الهايدرو وزنت «250 جراما».

كمية من مخدر الآيس وزنت «51 جراما».

كمية من مخدر الأفيون وزنت «15 جراما».

كمية من مخدر الكيتامين وزنت «10 جرامات».

«1728» قرصا مخدرا.

مجال ضبط التشكيلات العصابية والسجناء

- في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيلين عصابيين ضما «10» متهمين ارتكبوا «13» حادثا متنوعا.

- في مجال ضبط السجناء والمتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط «35» متهما.

- في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط «24» متهما لممارستهم أعمال البلطجة.

- في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط «317» دراجة نارية مخالفة.

- في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة «8 سيارات».

- في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط «27085» مخالفة مرورية.

- في مجال فحص السائقين: فحص «60» من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية «10» منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.