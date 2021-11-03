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ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 100 طربة حشيش بالإسكندرية

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الوطن
01:48 م | الأربعاء 03 نوفمبر 2021
المتهم والمضبوطات

المتهم والمضبوطات

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 100 طربة لمخدر الحشيش، بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية؛ بقصد الاتجار.

وكشفت الوزارة، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تابعت نشاط «شخصين – لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة مركز شرطة الواسطى بمحافظة بنى سويف»، تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما، متخذين من دائرة «قسم شرطة ثان الرمل» مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

ضبط 100 طربة حشيش

بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني – الأمن العام»، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، تم ضبط المتهمين حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بمحافظة الإسكندرية، وبحوزتهما «100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرامات  - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول».

وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالتحريات، إذ تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (700000) جنيه.

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