مباراة الأهلي والزمالك.. أول قمة تنظمها الرابطة المصرية للمحترفين

لا صوت يعلو فوق صوت القمة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، في القمة التي تحمل رقم 123 بين الفريقين في إطار الجولة الثالثة من الدوري المصري 2021-2022، والذي يقام لأول مرة تحت إشراف الرابطة المصرية للمحترفين التي تحرص على توفير كل الإمكانيات المتاحة لنقل المباراة وخروجها بالشكل المشرف الذي يليق بكرة القدم المصرية في ثوبها الجديد، وبإمكانيات نقل وتصوير على أعلى مستوى.

حضور جماهيري لأول مرة منذ فترة طويلة

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «القمة 123.. أول مباراة قمة تنظمها الرابطة المصرية للمحترفين»، ولأول مرة منذ فترة كبيرة تشهد المباراة حضورا جماهيريا للقطبين بـ1000 مشجع لكل فريق، مع توفير كل التسهيلات المتاحة لهم أملا في نجاح التجربة، وحضور عدد أكبر من المشجعين لمتابعة مباريات كرة القدم في مصر، في الوقت القريب.

3 مراقبين للمباراة

إدارة المسابقات برابطة الأندية المحترفة قررت تعيين 3 مراقبين لمباراة القمة، والمقرر لها مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة، ويتعامل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك مع مباراة القمة باهتمام خاص وتركيز شديد باعتبارها بطولة خاصة، ولذلك يركز في وضع خطة محكمة وسيناريوهات للوصول إلى الفوز وحصد النقاط.

حالة طوارئ في الجزيرة

وفي المقابل، فرض موسيماني حالة الطوارئ في الأهلي بعدما قرر دخول معسكر مغلق قبل المباراة بـ48 ساعة، كما فرض حظرا إعلاميا على كل اللاعبين وحالة من السرية على مران الشياطين الحمر.