«المصل واللقاح»: تطعيم الأطفال ضروري لأنهم قنابل موقوتة

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن لقاح فايزر ذا مأمونية كبيرة جدا، وحصل على كل الموافقات من منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية والدوائية الأمريكية، بجواز استخدامه في الأطفال.

زيادة نسبة إصابة الأطفال بمتحور كورونا

وأضاف الحداد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر، مقدمة برنامج «8 الصبح» عبر قناة «DMC»: «فكرنا في تطعيم الأطفال، بسبب زيادة نسبة إصابتهم بالمتحور، وإلى حد ما فإن نسب دخول الأطفال المستشفيات هي الأقل، ولكننا لدينا أطفالا مصابين بالسكر والقلب وعيوب خلقية وضعف المناعة، وهي فئة خطيرة جدا ونسب الوفيات فيها عالية جدا».

تطعيم المدرسين

وتابع رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن من ضمن أسباب تطعيم الأطفال، أنهم «قنابل موقوتة» لنقل العدوى: «في مصر والعالم، لاحظنا وجود نسب وفيات بين المدرسين، ومن هنا اتجهنا إلى تطعيم المدرسين لأنهم أكثر اختلاطا بالأطفال في المدارس، كما أن ذوي الأطفال معرضون للإصابة لأن الأطفال ينقلون العدوى دون أن تظهر عليهم في الكثير من الحالات، وبالتالي ارتأينا أهمية تطعيم الأطفال».

تلقيح الأطفال في الخارج بلقاح فايزر بداية من عمر 5 سنوات

وأشار أمجد الحداد، إلى أنه جرى تلقيح الأطفال في الخارج بلقاح فايزر بداية من عمر 5 سنوات، لكن في مصر سيتم تطعيم الأطفال بداية من 15 سنة، مشددًا على أنه لا داعي للقلق والخوف على الأطفال من هذا اللقاح، لأنه يستخدم نفس تقنية لقاح الإنفلونزا الموسمية دون آثار جانبية، أو أعراض محدودة للغاية.

ولفت الحداد، إلى أن الأطفال سيحصلون على نفس الكمية، لكن سيتم الإعلان عن الآلية، وبخاصة أن لقاح فايزر يحتاج إلى حفظ وتخزين في درجات حرارة منخفضة جدا.