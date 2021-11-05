حبس المهندس المهتم بقتل نجل شقيقه وإصابة أفراد أسرته 4 أيام بالبحيرة

أصدر المستشار أحمد أبو عيطة، وكيل نيابة مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، قرار بحبس المتهم بقتل نجل شقيقه وإصابة 5 من أفراد أسرته بعزبة شكري التابعة لقرية أليس، 4 أيام على ذمة التحقيقات عقب وردو تحريات المباحث.

كانت عزبة شكري التابعة لمركز كفر الدوار شهدت إصابة مهندس مدني بحالة هياج عصبى، دفعته للتعدي على أفراد أسرته أثناء تواجدهم داخل المنزل.

وقام المهندس بالتعدي على نجل شقيقه، حيث أصابه بكسر في الجمجمة، كما تعدى على شقيقيه وإبنة شقيقه ووالده ووالدته، باستخدام سكين وعصا.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

تعود أحداث الواقعة حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة كفر الدوار بقيام مهندس مدني بالتعدي على نجل شقيقه ووفاته، كما تعدى أيضا علي والديه وأشقائه.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث حيث تبين قيام المتهم بقتل نجل شقيقه ويدعي «أيمن.م»، 6 سنوات، إثر إصابته بكدمات متفرقة، وكسر في الجمجمة، وإصابة والدته «هناء.م.ع»، 50 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح رضي وجرح قطعي بالرقبة وتم تحويلها للمستشفى الجامعي بالإسكندرية.

نقل المصابين للمستشفى وضبط المتهم

كما أصيب والده «خميس.ج»، 58 عامًا، عامل، وشقيقيه «أحمد، 28 عاما، محمود، 16 عاما»، وابنة شقيقه «آيات»، 4 سنوات، وجري نقلهم إلى مستشفى كفر الدوار لتلقي العلاج اللازم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم «أيمن.خ.ج»، 32 سنة مهندس مدني، مقيم عزبة شكري التابعة لمركز كفر الدوار عاريا عقب ارتكابه الواقعة.