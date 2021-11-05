طقس مطروح.. درجات الحرارة وتوقعات هطول الأمطار على المدينة الساحلية

يشهد طقس مطروح، سطوعا للشمس على مدار، اليوم الجمعة، 5 نوفمبر 2021، مع وجود بعض السحب الخفيفة المحملة بالأمطار في بعض المناطق، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية التي توقعت بطقس خريفي على معظم السواحل الشمالية في مصر خاصة المدن الغربية، من مدينة الإسكندرية شرقا وحتى مدينة السلوم غربا.

طقس مطروح.. درجات الحرارة

وترتفع درجات الحرارة وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بشأن طقس مطروح، حيث سجلت درجات الحرارة، اليوم، 25 درجة مئوية للعظمى، والصغرى 19 درجة، كما ارتفعت نسبة الرطوبة بمطروح إلى 77 %، بعد أن كانت 61 % قبل يومين، ولأول مرة منذ أكثر من شهر لا يوجد أي نشاط للرياح التي سجلت 0% بمدينة مرسى مطروح، بينما من المتوقع سقوط أمطار على مطروح بنسبة 2%.

أجواء مطروح.. صيد سمك ونزهة بحرية

ويجذب طقس اليوم المواطنين من هواة الصيد للبحر، لصيد الأسماك بمختلف الشواطىء، خاصة الشباب وكبار السن الذين يستمتعون بأجواء مطروح خلال هذا الأسبوع، في ظل حالة الطقس الجيد، التى تشهدها المدينة، من خلال الصيد بالبوص وهي الهواية التى يعشقونها للإستمتاع بالأجواء الخريفية على البحر، بينما تستمتع بعض الأسر بالطقس الخريفى الدافىء من خلال رحلات اليخوت داخل البحر، والسير على كورنيش المدينة وتحديدا منطقة شاطىء روميل والفيروز، وباب البحر، والهنا، والبوسيت، والليدو، والعوام، وشاطىء مطروح العام، وكورنيش الأبيض، والقصر وكليوباترا، وحتى هضبة عجيبة السياحية التى تجذب أعداد كبيرة في العطلات مع تحسن الأحوال الجوية.