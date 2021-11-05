ضحايا طبيب الأسنان المزيف:"5 سنوات بيعالجنا وضروسنا آلامها مستمرة "

شهدت مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية، حالة من الصدمة أصابت المئات، عقب الإعلان عن طبيب الأسنان المزيف الذي مارس المهنة لأكثر من 5 سنوات علي الرغم من عمله كموظف بإحدى الإدارات الصحية، ما دفع جميع ضحاياه للمطالبة بمحاكمته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ضحايا طبيب الأسنان المزيف

وأصدر المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة ثان المحلة بضرورة فتح باب التحقيق العاجل مع طبيب الأسنان المزيف حال مزاولة نشاطه داخل عيادة غير مرخصة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة .

كما شدد على أهمية تشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة لمعاينة موقع ضبط موظف انتحل صفة طبيب الأسنان وسماع أقوال ضحاياها وشهود عيان من جيرانه والعرض علي جهات الاختصاص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة .

«بقالنا سنين بتعالج تحت أيديه وضروسنا وجعتنا وألامنا لا تنتهي وسعدنا بسقوطه»، قالها «محمد.م»، أحد ضحاياه مؤكدا أنه قصد عيادته بنطاق حي ثان المحلة عده مرات لتركيب طقم أسنان ولكنه تسبب في تدمير اللثة بعد صرف دواء تسبب في آلام بالفك .

عملاء الطبيب المزيف:نصب علينا

وأضاف ضحية الطبيب المزيف بقوله: «حسبنا الله ونعم الوكيل دمر حياتي أنا وابني وربنا ينتقم منه وياريت كل الناس تشتكيه عشان حقوقها ترجع لهم».

من ناحية أخري أكدت «منال.ن»، 55 سنة أنها فوجئت بضبط الطبيب الأسنان الذي تابع حالتها على مدار سنتين: «ربنا ينتقم منه لم يراعي الله وخدعنا طوال فترات متابعة معه وربنا ينتقم منه بجد».

وأشارت الضحية إلى أن الروشتات العلاجية والأشعة كانت بمثابة بينزس متكرر يطلبه من كل حالة مرضية تتردد على عيادته الخاصه علي حسب قولها .

تفاصيل سقوط طبيب مزيف بالمحلة

وتعود أحداث الواقعة حينما نجح مسئولوا العلاج الحر بمديرية الصحة بالغربية في ضبط «و.أ»، يعمل موظف بإحدى مكاتب الصحة حال قيامه بمزاولة مهنه خارج تخصصه بالكشف على المرضى بعيادة أسنان مجهزة ويوجد أيضا بالعيادة غرفة ملحقة بها معمل أسنان، وأقر المرضى بالعيادة بأنه يقوم بالكشف الطبي عليهم وعمل إجراءات طبية مثل الحشو والخلع والتركيبات وتم تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة .