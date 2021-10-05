إصابة 5 أشخاص في مشاجرة.. وكورونا يخطف طبيب أسنان بالغربية

شهدت قرية ميت حبيش البحرية، التابعة لمركز طنطا، مشاجرة بين عائلتين أصيب فيها 5 أشخاص بطلقات خرطوش، وتم نقلهم إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقى العلاج.

أمن الغربية يتلقى إخطارا بالواقعة

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا بنشوب مشاجرة بين عائلتي «أبو شلبي والبنا»، بسبب خلافات الجيرة، أسفرت عن إصابة 5 أشخاص بالخرطوش في أماكن متفرقة بالجسد وتم نقلهم إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقى العلاج.

خلافات سابقة فشل عقلاء القرية في إنهائها

وتبين من التحريات أن سبب المشاجرة خلافات سابقة تتجدد من آن لآخر، وتم الصلح بين العائلتين من قبل ولكن تجددت الخلافات اليوم، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بطلقات خرطوش في أماكن متفرقة في الجسد، وتم السيطرة على الموقف، وضبط أشخاص من طرفي المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفاة طبيب أسنان بفيروس كورونا

من جهة أخرى، توفي الدكتور وليد غانم أستاذ جراحة الوجة و الفكين بكليه طب الأسنان جامعه قناة السويس اليوم، بعد صراعه مع فيروس كورونا، حيث عانى مؤخراً من الإصابة بالفيروس، وأجريت له عدة فحوصات طبية أكدت إصابته بفيروس كورونا وتم عزله، غير أن حالته الصحية تدهورت وتم وضعه على جهاز التنفس داخل العناية المركزة إلى أن وافته المنية اليوم، وتم تغسيل وتكفين الجثمان وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من الفيروس.