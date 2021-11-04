خطوات تسجيل مقررات الساعات المعتمدة في «تجارة إسكندرية»

أعلنت كلية التجارة جامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، عن فتح باب التسجيل للمقررات الدراسية للطلاب الدارسين بنظام الساعات المعتمدة لفصل الخريف للعام الجامعى 2021/ 2022 لطلاب المستوى الثاني والمستوى الثالث «انتظام، انتساب إنجليزى، فرنسي»، لمدة 5 أيام فقط.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية خطوات تسجيل المقررات لطلاب الساعات المعتمدة في كلية التجارة جامعة الإسكندرية، وذلك حتى لا يعدوا منسحبين من ذلك الفصل الدراسي.

خطوات تسجيل المقررات في كلية التجارة جامعة الإسكندرية

- على جميع الطلاب سرعة الدخول عبر هذا الرابط .

- تسجيل المقررات الدراسية عبر ذات الرابط.

- طبع استمارة تسجيل المقررات.

- تسليمها إلى شئون الطلاب مع إيصال سداد الرسوم الدراسية

تسجيل شعبة التخصص قبل المقررات

وأكدت كلية التجارة جامعة الإسكندرية، أن الطلاب الذين لم يحددوا شعبة التخصص حتى الآن عليهم سرعه تحديد شعبه التخصص بشئون الطلاب وتسجيل المقررات والا اعتبروا منسحبين من فصل الخريف.

نظام الساعات المعتمدة

وبموجب نظام الساعات المعتمدة يتم تسجيل الطالب في عدد ساعات دراسية خلال كل فصل دراسي، حيث يبدأ الفصل الدراسي الأول «الخريفى» مع بداية الدراسة ولمدة 15 أسبوعاً على الاقل، ويمكن للطالب أن يقوم بدراسة عدد ساعات معتمدة تتراوح بين 12 و21 ساعة، حسب قدراته وإمكانياته وتقدمه الدراسي.

وينطلق الفصل الدراسي الثاني «الربيعي» بعد انتهاء إجازة نصف العام ولمدة 15 أسبوعاً على الأقل، ويمكن للطالب أن يقوم بدراسة عدد ساعات معتمدة تتراوح بين 12 و21 ساعة، حسب قدراته وامكانياته وتقدمه الدراسي.