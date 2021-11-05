لو مرتبك 1500 جنيه.. كيف تحصل على قرض مليون ونصف من بنك مصر؟

تزداد مسؤوليات الفرد كلما مر عليه وقت من الزمن، ويعود ذلك إلى زيادة المسؤوليات على عاتقه، خصوصا عند الزواج وإنجاب الأطفال، ما يجعل الموظفين يلجأون إلى الاقتراض من البنوك المختلفة في كثير من الأحيان، لتلبية احتياجاتهم الأساسية من متطلبات الحياة، ويوفر بنك مصر لعملائه فرصة الحصول على قرض شخصي بقيمة تصل إلى مليون ونصف جنيه، لمساعدتهم على تخطي أزماتهم.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، تفاصيل الحصول على القرض الشخصي من بنك مصر، بقيمة مالية تصل إلى مليون جنيه، وفق حديث خدمة عملاء البنك لـ «الوطن»، كالتالي:

الشروط المطلوبة للحصول على القرض الشخصي من بنك مصر

- ألا يقل مرتب المتقدم لطلب الحصول على القرض الشخصي عن 1500 جنيه.

- تصل أعلى قيمة للقرض الشخصي إلى مليون ونصف جنيها.

- تصل أطول مدة للتقسيط إلى 10 سنوات للعاملين بالهيئات والمصالح الحكومية وقطاع الأعمال العام والقطاع العام في حالة تحويل المرتب و8 سنوات في حالة تحويل القسط فقط.

- تتراوح مدة التقسيط بين 5 سنوات حتى 8 سنوات للعاملين بالقطاع الخاص والاستثماري.

- يمنح بنك مصر القرض الشخصي للأفراد بأقل سعر عائد.

- يمنح بنك مصر القرض الشخصي للعميل بأقل مصاريف إدارية.

- يوفر بنك مصر للعملاء وثيقة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلي عند الحصول على القرض الشخصي.

- لا يشترط وجود ضامن للعميل.

- يوفر بنك مصر للعملاء إمكانية شراء قروض البنوك الأخرى.

- يمنح بنك مصر القرض الشخصي للعملاء بإعفاء من مصاريف فتح الحساب.

المستندات المطلوبة للحصول على القرض الشخصي من بنك مصر

- يجب أن يقدم الراغب في الحصول على القرض الشخصي شهادة حديثة بمفردات المرتب لم يمر عليها شهر.

- يجب تقديم صورة بطاقة رقم قومي سارية.

- إيصال مرافق حديث لمر يمر عليه 3 أشهر.

- خطاب معتمد من جهة العمل بعد اعتماد الصيغة من البنك.