«مصر للطيران» تسير 91 رحلة على متنها 9700 راكب غدا

تسير مصر للطيران، غدًا، 91 رحلة جوية بمعدل 59 رحلة دولية إلى كل من: «تورنتو، دبي، الكويت، بغداد، كازبلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، مدريد، الدوحة، أثينا، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، أبوجا، روما، أكرا ، كازابلانكا ، إسطنبول، امستردام، جنيف، فرانكفورت، كوبنهاجن، بروكسل، برلين، أبوظبي، موسكو، فيينا، ميونيخ، عمَان، البحرين، الخرطوم، دوسلدورف، لارناكا، بيروت، الشارقة، مدريد ، عنتيبي، نيروبي، أديس أبابا، جوهانسبرج، الرياض، جدة، المدينة المنورة، الدمام».

30 رحلة داخلية إلى 5 محافظات

كما تسير شركة مصر للطيران، 30 رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وطابا، ورحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 9 آلاف و700 راكب.