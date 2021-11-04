مصر للطيران الناقل الرسمي لمؤتمر الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون

تقوم شركة مصر للطيران بدور الناقل الرسمي للدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي «الشباب العربي الأفريقي» برئاسة الدكتورة هدي يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب والمقام في الفترة من 2 إلي 5 نوفمبر 2021 بمدينة الغردقة حيث يشارك في رعاية وتنظيم المؤتمر العديد من الوزرات منها التجارة والصناعة، التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة، المالية، التعليم، الزراعة، والعديد من المؤسسات والهيئات والجامعات.

نقاط جديدة لشبكة مصر للطيران بأفريقيا

ويأتي ذلك في ضوء اهتمام الدولة المصرية بالقارة الأفريقية والتوسع الذي تشهده شبكة خطوط مصر للطيران في القارة سواء من خلال إضافة نقاط جديدة إلى شبكة خطوطها أو زيادة تردداتها إلى العديد من النقاط في أفريقيا، وتأكيداً على مسؤوليتها المجتمعية تجاه الشباب.

مناقشة مسؤوليات المرأة في التنمية المستدامة

ويهدف المؤتمر إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار خطة الدولة 2030 حيث يسلط الضوء على المسؤولية الواقعة على المرأة المصرية والأفريقية سواء سيدة الأعمال والمستثمرات أو ممثلي المجتمع المدني داخل القطاع العام والخاص لتنفيذ المشروعات الاستثمارية وتوفير فرص العمل وخفض معدلات البطالة واستغلال الأيدي العاملة.

وتقوم مصر للطيران بتقديم تسهيلاتها وخدماتها لضيوف المؤتمر القادمين من الخارج على شبكة خطوطها الدولية.