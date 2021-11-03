مصر للطيران تواصل اجتماعاتها مع وكلاء السفر والسياحة لمعرض WTM

تواصل الشركة الوطنية مصر للطيران مشاركتها في معرض سوق السفر العالمي WTM لعام 2021، وذلك تزامنا مع عودة حركة الطيران إلى طبيعتها بشكل تدريجي على مستوى العالم، ومن منطلق حرص الدولة المصرية على دعم قطاع الطيران وتنشيط السياحة.

عقد كلًا من الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية،عدة اجتماعات لمناقشة المزايا والعروض الترويجية التي تقدمها مصر للطيران لعملائها بهدف زيادة الحركة السياحية والسفر من لندن إلى المطارات المصرية.

عودة الرحلات من لندن إلى الأقصر

وأعرب الطيار عمرو أبوالعينين، عن سعادته بعودة رحلات لندن الأقصر خلال الموسم الشتوي الحالي بعد توقف عامين.

وقال الطيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إن مصر للطيران تشغل حاليًا رحلة يومية بخط سير «القاهرة - لندن»، بطراز البوينج دريملاينر B787-9 سعة 309 راكبًا، بالإضافة إلى تشغيل رحلة أسبوعية بخط سير «لندن - الأقصر».

جدير بالذكر أن مصر للطيران تسير رحلاتها من لندن من مبني الركاب رقم 2 بمطار هيثرو الدولي وتصل إلى مبني الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي.