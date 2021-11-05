وزير التعليم العالي: صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

محمود عبدالرحمن عميدًا لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

• د. محمود السعيد محمود عبدالرحمن، عميدًا لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

• د. سامح عبدالفتاح محمد عبدالسلام، عميدًا لكلية الزراعة جامعة القاهرة.

• د. سعيد محمد عبدالقادر علام، عميدًا لكلية الهندسة جامعة الإسكندرية.

• د. خالد عبدالغفار إبراهيم قاضي، عميدًا لكلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان.

• د. عمرو محمد سامي عبدالكريم، عميدًا لكلية فنون جميلة جامعة حلوان.

• د. محمود حامد محمد صالح، عميدًا لكلية تربية فنية جامعة حلوان.

• د. وليد محمد كمال الدين السروجي، عميدًا لكلية الطب جامعة حلوان.

• د. سماح عبدالرحمن محمد إسماعيل، عميدًا لكلية سياحة وفنادق جامعة المنيا.

• د. محمد زيدان عبدالحميد محمود، عميدًا لكلية تربية نوعية جامعة المنوفية.

• د. أمل أحمد خليل مرسي، عميدًا لكلية التمريض جامعة بورسعيد.

• د. سامي محمد أحمد غنيمي، عميدًا لكلية التجارة جامعة بنها.

• د. السيد علي إبراهيم حسن، عميدًا لكلية الهندسة جامعة بنها.

• د. علاء الدين حسين مصطفى، عميدًا لكلية الطب البيطري جامعة مدينة السادات.