بدء المرحلة الثالثة للموجة 18 لإزالة تعديات علي النيل والترع بالمنيا

تبدأ المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، غدا، السبت بجميع مراكز ومدن المنيا ومختلف جهات الولاية، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

وعقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً، لبحث الاستعدادات الخاصة بالتنفيذ، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، اللواء عماد نواوة، مساعد مدير الأمن، المهندس عبد الحميد البركاوي، وكيل وزارة الري، وعدد من رؤساء المدن، ومسئولي وحدة المتغيرات المكانية، ومهندسي البنية المعلوماتية بالمحافظة.

إزالة فورية للتعديات على المجاري المائية

وقال المحافظ، إن المحافظة مستمرة في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة، مشيراً إلى أنه من أولويات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 هي الإزالة الفورية لكافة التعديات على مجرى النيل والترع والمصارف المائية، والأراضي الزراعية، بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وأشار المحافظ إلى تشكيل لجنة، تحت إشرافه المباشر، وبرئاسة نائبه، حيث انتهت اللجنة من إعداد حصر كامل، ومدقق، ومبين بالإحداثيات الجغرافية، لكافة حالات التعدي على أملاك وزارة الموارد المائية والري بالمنيا، بالتنسيق مع وحدتي البنية المعلوماتية المكانية، والمتغيرات المكانية.

معاينة الأماكن المستهدفة بالإزالة

وشدد المحافظ على ضرورة الاستعداد المبكر، والتنسيق الكامل والتدقيق، ومعاينة الأماكن المستهدفة بالازالة، وتجهيز كافة المعدات والتأكد من سلامتها، على أن يتم إعطاء الأولوية لجميع أشكال التعديات القائمة على نهر النيل، من ردم واشغالات، وغيرها، مع التأكيد على وضع لوحات ارشادية، على الأراضي المستردة باعتبارها أراضي أملاك دولة لضمان عدم التعدي عليها مرة أخري، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.