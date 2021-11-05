افتتاح مسجد «حسيب إبراهيم» غرب الأقصر

شهد الشيخ «سيد محمد عبدالدايم»، وكيل وزاره الأوقاف بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، افتتاح مسجد «الحاج حسيب إبراهيم»، بقرية «اللاقالته»، بمركز ومدينة القرنه التابعة لمحافظة الأقصر، بعد الانتهاء من إنشائه على الطراز الحديث، وحضر حفل الافتتاح عدد كبير من قيادات الدعوة بمديرية أوقاف الأقصر، في إطار الدور الدينى والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف تحت رعاية الوزير الدكتور محمد مختار جمعة.

وكيل الوزارة يلقي الخطبة

وعقب افتتاح المسجد غرب محافظة الأقصر، ألقى وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة خطبة الجمعة تحت عنوان «مفهوم العبادة»، حيث بيّن أن الإسلام يأمرنا بعبادة الله تبارك وتعالى، وأن العبادة نوعان، نوع خاص وهو ما يقوم به الإنسان من تنفيذ أركان الإسلام، وآخر عام وهو نفع المجتمع والوطن وأن هذا النوع هو من أفضل أنواع العبادرة التي تدخل المسلم الجنة.

افتتاح المسجد بحضور وكيل المديرية

وشهد حفل افتتاح المسجد الشيخ صلاح نور عبدالعال وكيل المديرية والشيخ عبد الستار إبراهيم أبو الحجاج رئيس قسم شؤون القرآن الكريم بمديرية الأوقاف بالأقصر، والشيخ حسان عثمان مدير إدارة القرنة وقيادات الدعوة بإدارة أوقاف القرنه غرب الأقصر، وعدد من المواطنين من أهالي غرب الأقصر.