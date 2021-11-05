حددت الخريطة الزمنية الصادرة من وزارة التربية والتعليم قبل انطلاق العام الدراسي الحالي 2021/2022، مواعيد امتحانات الترم الأول لعام 2022 للابتدائي والإعدادي، والتي ستكون من الصف الخامس الابتدائي للصف الثاني الإعدادي

مواعيد امتحانات الترم الأول لعام 2022 للابتدائي والإعدادي

وتبدأ امتحانات الترم الأول لعام 2022، في 15 يناير المقبل لصفوف سنوات النقل والشهادة الإعدادية، حيث ستكون الامتحانات بعد يومين فقط من النهاية الرسمية لموعد انتهاء الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول، وفقا لما هو مُحدد في الخريطة الزمنية للدراسة.

وتستمر الامتحانات حتى يوم 4 فبراير 2022، حيث ستبدأ إجازة منتصف العام من يوم 5 فبراير وحتى 17 من الشهر ذاته، على أن ينطلق الفصل الدراسي الثاني بدءا من 19 فبراير وحتى 9 يونيو القادم.

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وبحسب وزارة التربية والتعليم، فالصفوف الابتدائية من الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي، لن يكون لها اختبارات الترم الأول، كون النظام التعليمي الجديد يعتمد على التقييم للطالب وفقا للتعلم داخل الفصول المدرسية، وأداء الأنشطة والقياس بمستوى التفاعل مع الاختبارات اليومية والشفهية داخل اليوم الدراسي

فيما بدأت وزارة التربية والتعليم الاستعدادات للامتحان الشهري الأول للصف الرابع الابتدائي، الذي كان من المقرر عقده في 9 نوفمبر الجارى، لكن أجلت الوزارة الامتحان حتى موعد لاحق يعقد في ديسمبر المقبل، على أن يكون الامتحان في مناهج نوفمبر وديسمبر، حيث يتم حاليًا تدريب المعلمين على آلية وضع أسئلة امتحانات الصف الرابع الابتدائي، التي ستكون بالشكل المقالي المعتاد، ولكن الأسئلة في وضعها والإجابات المطلوبة ستعتمد على الحفظ والقياس التعلمي.