الموافقة على 73 طلب تقنين على أملاك الدولة في بني سويف

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الاجتماع رقم 86 للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة.

ارتفاع عدد طلبات الموافقة على تقنين أراضي الدولة إلى 3018 طلبا ببني سويف

وخلال الاجتماع جرت الموافقة على 73 طلب تقنين جديدا، ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها حتى الآن إلى 3108 طلبات، فيما بلغ العدد الإجمالي للعقود التي تم تحريرها 1602عقد، موزعا على 1142عقود مباني، و460 عقد زراعة، وجاري البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

إزالة 3 حالات تعد في المهد على أراض زراعية بعزبة الجبل في بني سويف

وفي سياق آخر تابع المحاسب نشأت معبد رئيس مركز ومدينة إهناسيا، تنفيذ مجلس قروي براوة قرار الإزالة في المهد لعدد 3 حالات تعد بالبناء المخالف على مساحة 500 مترا من الأرض زراعية بعزبة الجبل التابعة لقرية البهسمون، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما يتم مراجعة تراخيص المباني تحت الإنشاء لضبط التعديات في المهد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

يذكر أن حضر اجتماع المحافظ اليوم، الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، والعميد عماد الدين عبد السميع المستشار العسكري، والمستشار حسام سلامة أحمد مفوض الدولة بالمحافظة، ولمياء جلال المشرفة العام على الأمانة الفنية باللجنة، وأحمد إبراهيم مدير عام الأملاك، ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.