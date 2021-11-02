رفع 118 حالة إشغال طريق من شوارع بني سويف وتشميع 5 ورش

أعلن المحاسب هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، اليوم، عن رفع 118 حالة اشغال طريق، وضبط 20 شيشة داخل مقاهي، خلال حملة مكبرة التي شنتها الوحدة بشوارع المدينة، بالإضافة إلى غلق وتشميع 5 ورش لتشغيلها في غير المواعيد الرسمية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالتعاون مع شرطة المرافق.

إزالة 6 تعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بقرى الواسطى

وفي سياق آخر، أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى شمال بني سويف، برئاسة المحاسب محمد بكري، 6 حالات تعدٍ بالبناء المخالف ببعض قرى المركز، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الزراعية ومركز الشرطة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، كما تابع «بكري»، تنفيذ حملة إشغالات مكبرة لاستعادة المظهر الحضاري، وأسفرت الحملة عن إزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة بأعمدة الإنارة والميادين، وكذلك رفع وإزالة التعديات على الأرصفة وضبط عدد من الإشغالات المتنوعة والتحفظ عليها.

حملة تموينية على مخابز ناصر

وفي الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر ببني سويف، رصدت حملة تموينية عددا من المخالفات، خلال حملة تفتيشية نفذتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الإدارة التموينية، والتي استهدفت المخابز البلدية بدائرة الوحدة لضبط الأسواق وتشديد الرقابة على جودة إنتاج الخبز المدعم وعدم التلاعب في حصص الدقيق المقررة، حيث تنوعت المخالفات بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجين وعدم إعطاء بون للمواطنين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.