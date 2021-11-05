فتح الطيران بين مصر والسعودية.. الاتصالات مستمرة والقرار قريب

«فتح الطيران بين مصر والسعودية»، خبر ينتظر حدوثة الملايين من المصريين داخل مصر فضلا عن العاملين بالمملكة العربية السعودية في ظل تعليق دخول المواطنين المصريين للأراضي السعودية منذ فبراير الماضي عدا الفئات المستثناة وهم العاملون المصريون بالقطاع الصحي السعودي وعائلاتهم، فضلا عن أعضاء هيئة التدريس من المصريين العاملين بالتعليم العام والخاص السعودي فضلا عن الجامعات، إضافة إلى العاملين المصريين الذين تحصلوا على جرعتي التطعيم ضد فيروس كورونا بالمملكة العربية السعودية.

فتح الطيران بين مصر والسعودية

ومن جهته كشف مصدر بوزارة الطيران المدني المصرية، عن أن هناك اتصالات مصرية سعودية مستمرة للعمل على فتح حركة الطيران بين مصر والسعودية وعودتها إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا التي ضربت العالم فبراير من العام الماضي، لافتا إلى أن مصر هي واحدة من 6 دول فقط محظور السفر منها للسعودية مباشرة إلا للفئات المستثناة، موضحا أن كل المؤشرات الحالية ووفقا للاتصالات التي تجرى مع مسؤولي المملكة تؤكد على أن فتح حركة الطيران بين مصر والسعودية بات قريبا وأنها ستكون قبل بداية العام المقبل.

شركات الطيران تأثرت بشدة بسبب عدم فتح حركة الطيران بين البلدين بشكل طبيعي

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن شركات الطيران المصرية الحكومية والخاصة تأثرت بشدة لعدم فتح حركة الطيران بين مصر والسعودية حتى الآن، لافتا إلى أن أعلى تشغيل لشركة مصر للطيران لجميع أنحاء العالم يكون إلى المملكة، حيث كانت الشركة تسير يوميا رحلات إلى 5 مدن سعودية وهي «الرياض - جدة - القصيم - الدمام - المدينة المنورة».

وأوضح المصدر أن قرار المملكة العربية السعودية بفتح جميع مطاراتها وفقا لكامل طاقتها الاستيعابية أمام الرحلات الدولية، فضلا عن تطعيم غالبية الشعب السعودي بالأمصال المضادة لكورونا، والسماح لمواطني الدول التي يوجد بينها وبين السعودية طيران مباشر بأداء العمرة، كلها مؤشرات إيجابية تقرب من صدور قرار سعودي بفتح الطيران بين مصر والسعودية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.