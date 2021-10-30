موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. تعد من أكثر عمليات البحث التي يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، بشكل مستمر، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين الراغبين في السفر إلى السعودية، لأداء مناسك الحج والعمرة، وذلك بعد تعطل حركة الطيران بين مصر والسعودية، منذ شهور طويلة، نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وذلك كإجراء احترازي للحد من انتشار الفيروس المستجد.

وأصدرت المملكة العربية السعودية فبراير الماضي، قرارًا بتعليق دخول المواطنين المصريين لأراضيها بشكل مؤقت، وذلك كأحد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد داخل البلاد، وذلك بسبب التزاحم داخل رحلات الحج والعمرة.

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

وعن موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية، كشف مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدني، أنَّ كل الإجراءات تؤكّد على أنَّ عودة حركة الطيران بين مصر والسعودية باتت قريبة للغاية، لافتًا إلى وجود اتصالات بين البلدين لسرعة عودة الرحلات بين مصر والمملكة لوضعها الطبيعي في أقرب وقت.

أما عن تحديد موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية، أكد المصدر بوزارة الطيران المدني، على أنه لا يوجد موعد محدد حتى الآن، ولكن هناك أحاديث تدور حاليًا داخل المملكة بشأن أن السعودية سترفع قيود السفر بينها وبين الـ6 دول المعلق سفر مواطنيها إلى السعودية ومنهم مصر بنهاية الشهر الجاري، أو خلال الشهر المقبل على أقصى تقدير.

حركة الطيران بين مصر والسعودية

وجدير بالذكر، أن السعودية تشهد حاليًا سير رحلات يومية لنقل الفئات المستثناة من قرار تعليق الدخول للمملكة العربية السعودية، وتتمثل الفئات المستثناة من قرار تعليق الدخول للمملكة العربية السعودية في العاملين المصريين بالقطاع الصحي السعودي وأسرهم، والعاملين المصريين الحاصلين على جرعتي التطعيم بالمملكة العربية السعودية، إضافة إلى المواطنين السعوديين والدبلوماسيين، إذ يتاح لهم التنقل بين مصر والسعودية، ولكن بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما حددت شركة مصر للطيران عددًا من التعليمات الجديدة، لسفر الفئات المستثناة إلى المملكة العربية السعودية، والتي تتمثل في إجراء فحص PCR لمن هم فوق 8 أعوام قبل السفر 72 ساعة.