لطيفة عن تعيين سيدة رئيسا لحكومة بلدها: «مش جديد على تونس»

قالت المطربة التونسية لطيفة إن خروج ملايين التوانسة على النظام السابق، واحتفالاتهم بالإجراءات والقرارات الهامة التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، جعلتها كمواطنة تونسية تسعد وتفرح بشكل كبير بما حدث، موضحة أن ذلك على الرغم من أنها لا تعيش في تونس، ولكنها أكدت في ذات الوقت، أن بلدها تعيش في قلبها وكل وجدانها، كاشفة أنه ليس بالجديد على دولة بحجم تونس أن تقدم على خطوة اختيار امرأة كرئيس للحكومة التونسية.

لطيفة: حملت هم تونس لمدة 10 سنوات بسبب النظام السابق

وأضافت «لطيفة»، خلال مداخلة هاتفية، مساء الاثنين، مع برنامج «مساء DMC»، المذاع على شاشة DMC، وتشارك في تقديمه الإعلامية إنجي القاضي، أنها كانت كأي مواطنة تونسية تحمل هم الوضع الصعب والقاسي الذي مرت به تونس خلال العقد الأخير، بالأخص مع انتشار وباء كورونا.

لطيفة: متفائلة بكل ما هو قادم في تونس

وأشارت المطربة التونسية إلى أنها متفائلة بكل ما هو قادم، معللة ذلك التفاؤل بثقتها الكبيرة في الشعب التونسي وتطلعاته وثقافته وطموحه وقدراته، وبالأخص المرأة التونسية، مؤكدة أنها ليست متعجبة من اختيار امرأة رئيسة للحكومة التونسية، لأن السيدات لهن مكانة مرتفعة بالمجتمع التونسي، واستطعن النجاح بكل المجالات.

وتابعت: «مش جديد على تونس اختيار رئيسة للحكومة، مش جديد على بلد فيها وزارة للمرأة وفيها عيد للمرأة، أنا كل سنة كنت بعمل حفلة بمهرجان قرطاج يوم عيد المرأة».

لطيفة: بعد أحداث يوليو في تونس سجلت أغنية بعنوان «يحيا الشعب»

وأردفت «لطيفة» أن أول خطوة اتخذتها بعد الإجراءات التونسية يوليو الماضي، كان اتجاهها للاستديو الذي تسجل به أغانيها، وتسجيل أغنية جديدة للشعب التونسي باسم «يحيا الشعب»، موضحة أنها كفنانة هذه هي طريقتها في التعبير عن كم السعادة والفرحة التي عايشتها، بعد تلك الإجراءات التي انتظرها الشعب التونسي لمدة 10 سنوات، بعد كل هذا الكم من الفساد والأوضاع الإنسانية السيئة.