أستاذ مناعة: أغلب وفيات كورونا في مصر لم يحصلوا على اللقاح

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة بهيئة المصل واللقاح، إن مصر شهدت خلال الفترة الحالية ارتفاعًا في معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، وهذه مؤشر أننا في ذروة الموجه الرابعة خلال هذه الأيام، مشيرًا إلى أن انكسار ذروة الموجه الرابعة من أسبوع لأسبوعين على الأقل.

أغلب وفيات كورونا لأشخاص لم يحصلوا على اللقاح

وأضاف «الحداد» في تصريحات لـ«الوطن» أن أغلب الوفيات التي تحدث في مصر بسبب كورونا تكون على الأشخاص الذين لم يحصلوا على لقاح كورونا، مؤكدا أن اللقاحات تساعد على تقليل المضاعفات الناتجة عن فيروس كورونا، وبالتالي تقلل من خطورة الوفاة بفيروس كورونا.

لقاحات كورونا المتاحة آمنة ولا تدعو للقلق أو الخوف

وتابع «الحداد»، أن هناك العديد من اللقاحات التي توفرها وزارة الصحة والسكان لجميع المواطنين ويجب سرعة التسجيل وأخذ اللقاح لتجنب الوفاة عند الإصابة بفيروس كورونا وكذلك تجنب الإصابة بالمضاعفات الناتجة عن متغيرات كورونا.

وأكد «الحداد»، أن الفترة الحالية تشهد العديد من التقلبات المناخية التي تؤدي للإصابة بالإنفلونزا خلال الفترة الحالية التي تتشابه أعراضها مع أعراض كورونا مع اختلاف طفيف في أعراض كورونا التي تميز الشخص المصاب بها مثل «فقدان حاسة الشم والتذوق»، أما باقي الأعراض فهي تتشابه مع بعضها البعض.

عدم تناول أي لقاحي كورونا والإنلفونزا لوجود بعض المضاعفات الجانبية

وحذر «الحداد» من أخذ لقاح كورونا ولقاح الإنفلونزا الموسمية في وقت واحد، ولابد من أخذ اللقاحين على فترات متباعدة تتراوح ما بين يوم إلى أسبوع حتى لا يسبب أي تأثير على الجهاز المناعي.

وتابع: «ويتثنى للأجسام المضادة التمكن في الجسم والعمل بصورة كاملة»، مشيرًا إلى أن عند أخذ اللقاحين في وقت واحد يمكن أن تهاجم الأجسام المضادة باللقاحات بعضها البعض وتسبب رد فعل سلبي على جهاز المناعة.