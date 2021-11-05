تعرف على موعد امتحانات الترم الأول 2022 لطلاب المرحلة الثانوية

حددت وزارة التربية والتعليم، موعد امتحانات الترم الأول 2022 لطلاب المرحلة الثانوية، وتحديدا سنتي النقل بالمرحلة الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي.

هذه هي مواعيد امتحانات الترم الأول 2022 لطلاب المرحلة الثانوية

وتنطلق امتحانات المرحلة الثانوية للصف الأول الثانوي والثاني الثانوي في 15 يناير 2021، وتنتهي في 5 فبراير، على أن تبدأ اجازة منتصف العام في اليوم ذاته، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في 17 فبراير 2022، على أن ينتهي العام الدارسي في 16 يونيو 2022.

«التعليم» توضح حقيقة رفع الغياب بالمدارس

في سياق آخر، أكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا صحة لما أثير عن رفع الغياب بالمدارس، وحذف خانة الغياب من سجلات الحضور اليومية، مؤكدة أن الغياب والحضور يثبت يوميًا بسجلات المدارس، ويرسل الإحصاء بشكل أسبوعي للمدارس، حيث يتم متابعة حضور الطلاب، وتتبع أى عمليات غياب للطلاب، خاصة فيما يتعلق بالحالات المرضية سواء للأمراض المعدية أو لإصابات فيروس كورونا للطلاب أو لذويهم، حيث لا تقبل المدارس بحسب تعليمات الوزارة الإ تقارير طبية حكومية تفيد إصابة الطالب، حيث حددت التعليم مدة الغياب في المدارس، بحيث إذا تخطت10 أيام يقوم الطالب بدفع غرامة 10 جنيهات عن كل 10 أيام سواء متصلة أو منفصلة

وحذرت وزارة التربية والتعليم من توجه أولياء الأمور والطلاب نحو شراء الكتب الخارجية ، وأن الكتب الرسمية المعتمدة هى الكتب المُسلمة من قبل الوزارة للطلاب يجب أن تكون الخيار الأول لهم، لما تحتوى من أنشطة تأتي وفقا للقياس التعلمي الذي تحصل عليه الطلاب داخل الفصل، وتحتوي الكتب المدرسية على أسئلة متعلقة ومرتبطة بهذه الأنشطة.