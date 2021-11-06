حظك اليوم برج العذراء السبت 6-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج العذراء بأن لديه شخصية منظمة، يعشق الترتيب والتنظيم، ويبتعد عن حياة الفوضى، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

تجد اليوم أن لديك رغبة في الاستقلال ويمنحك ذلك إصرارا قد يصل إلى حد العناد كثيرا.. انتبه ولا تبالغ في عنادك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

القمر في وضع معاكس وعليك بحماية نفسك من بعض الأقارب الفضوليين والمتدخلين في شئونك الخاصة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء المطرب كاظم الساهر، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.