حظك اليوم برج العذراء الجمعة 29-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العذراء لديه حس مرهف، يتأثر بكلمات الأشخاص المقربة منه، لذلك يحتاج مواليد هذا البرج إلى معاملة خاصة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

الفلك يطالبك اليوم بعدم المغامرة أو المخاطرة ويجب ألا تعلن خططك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك اليوم للتأمل واختار جيدا من يصحبونك ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.