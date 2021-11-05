أرقام جمعت الأهلي والزمالك قبل القمة: الأحمر يتفوق في القيمة السوقية

يترقب جماهير الكرة المصرية في الداخل والخارج، لقاء القمة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، وتعد قمه اليوم المباراة رقم 123 بين الناديين في الدوري المصري، حيث التقى الفريقان على مستوى بطولة الدوري في 122 مباراة، فاز أبناء القلعة الحمراء في 46 لقاء، بينما كان الفوز من نصيب الفريق الأبيض في 27، وحسم التعادل نتيجة 48 مباراة.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير، أبرز الأرقام في تاريخ الأهلي والزمالك وفقاً لموقع transfermarkt:

القمية السوقية للأهلي والزمالك

- النادي الأهلي المصري:

تبلغ القيمة السوقية للنادي الأهلي المصري 29.18 مليون دولار

- نادي الزمالك المصري:

تبلغ القيمة السوقية للزمالك 18.93 مليون دولار.

لقاءات الأهلي والزمالك

التقى قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك في 122 مباراة، فاز خلالها أبناء القلعة الحمراء في 46 لقاء، بينما كان الانتصار من نصيب الفريق الأبيض في 27 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 48 مباراة.

عدد أهداف مواجهات الأهلي والزمالك

خلال لقاءات الفريقين؛ سجل النادي الأهلي 152 هدفًا، بينما بلغ عدد الأهداف التي سجلها الزمالك 105، وانتهى آخر لقاء بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله.

بطولة كأس مصر

خاض الفريقان 32 مباراة ببطولة كأس مصر، وفاز المارد الأحمر في 16 منها، بينما فاز الزمالك في 10 مباريات فقط، وحسم التعادل نتيجة 6 لقاءات.

بطولة السوبر المصري

شهدت بطولة السوبر المصري، 7 مباريات بين الأهلي والزمالك؛ ليفوز النادي الأهلي في 3 مباريات منها، وحسم التعادل نتيجة 4 لقاءات.

السوبر الإفريقي

تقابل الفريقان على مستوى السوبر الإفريقي، مرة واحدة عام 1994، فاز فيها الزمالك بهدف نظيف.

أول لقاء بين الأهلي والزمالك

فى يوم التاسع من فبراير عام 1917م، كان المصريون على موعد مع انطلاق أول لقاء بين الأهلي والزمالك.

233 لقاء بين الأهلي والزمالك في قرن من الزمان

منذ 1917 وحتى 2019، جمعت 233 مواجهة الفريقين بما يعادل 2.3 مواجهة كل عام، حسمت أكثر هذه المواجهات لصالح فريق النادي الأهلي بما يعادل 102 فوز، بنسبة 44%، مقابل 57 فوزاً فقط لصالح الزمالك بنسبة 24%، وتعادل الفريقان في 74 مواجهة بنسبة 34% من إجمالي عدد هذه المواجهات.

عدد الأهداف منذ عام 1917

بلغ عدد الأهداف التي سجلها النادي الأهلي في مرمى الزمالك خلال تلك المواجهات، 354 هدفا، بمتوسط 1.52 هدف في المباراة الواحدة، فيما سجل الزمالك 250 هدفا، بمتوسط 1.07 في المباراة الواحدة.