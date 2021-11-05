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محمود مسلم

«التضامن» تعلن عن توظيف متطوعات بمكافأة شهرية من الرائدات المجتمعيات

كتب:

الوطن
06:18 م | الجمعة 05 نوفمبر 2021
بيان الإعلان

بيان الإعلان

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن توظيف متطوعات بمكافأة شهرية من الرائدات المجتمعيات.

ونشرت الوزارة الشروط للمتقدمات وجاءت كالتالي:

- عمر المتقدمة بين 21 - 35 سنة.

- حاصلة على مؤهل عالي أو متوسط حد أدنى.

- الرغبة في العمل العام ومساعدة الأسر لتحقيق الحياة الكريمة.

- تتمتع بشخصية قيادية وبالقدرة على الاقناع وبالحفاظ على السرية.

- تُحسِن استثمار الخدمات والإمكانات المتوافرة في البيئة المحيطة (يفضل امتلاك خبرات سابقة في التوعية المجتمعية).

- لديها مهارة التعامل مع التكنولوجيا (هاتف ذكي - تابلت).

آلية التقدم والمستندات المطلوبة

وكشفت وزارة التضامن عن آلية التقدم والمستندات المطلوبة، كالتالي:

- التقديم مـن خلال الموقع الإلكتروني للوزارة من هنا.

- أو إرسال رسالة نصية قصيرة (SMS) بكلمـة توظيـف على رقـم 1442 وإرفاق صورة من الرقـم القومي، شهادة المؤهـل وشهادة لائقـة طبية لممارسة العمل.

مميزات التعاقد:

- التعاقد سنويا ويُجدّد بناء على حسن الأداء.

- يتراوح العائد الشهري للرائدة بين 900- 1300 جنيها طبقا لحجم العمل.

- تغطية الرائدة بخدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية وبطاقة الدعم السلعي ودعم الخبز بعـد البحث الاجتماعي.

ملحوظة: يوجد نسبة سيتم قبولها من مستفيدات أسر تكافل الحاصلات على مؤهل عال أو متوسط.

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