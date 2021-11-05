«التضامن» تعلن عن توظيف متطوعات بمكافأة شهرية من الرائدات المجتمعيات
كتب:
الوطن
06:18 م | الجمعة 05 نوفمبر 2021
بيان الإعلان
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن توظيف متطوعات بمكافأة شهرية من الرائدات المجتمعيات.
ونشرت الوزارة الشروط للمتقدمات وجاءت كالتالي:
- عمر المتقدمة بين 21 - 35 سنة.
- حاصلة على مؤهل عالي أو متوسط حد أدنى.
- الرغبة في العمل العام ومساعدة الأسر لتحقيق الحياة الكريمة.
- تتمتع بشخصية قيادية وبالقدرة على الاقناع وبالحفاظ على السرية.
- تُحسِن استثمار الخدمات والإمكانات المتوافرة في البيئة المحيطة (يفضل امتلاك خبرات سابقة في التوعية المجتمعية).
- لديها مهارة التعامل مع التكنولوجيا (هاتف ذكي - تابلت).
آلية التقدم والمستندات المطلوبة
وكشفت وزارة التضامن عن آلية التقدم والمستندات المطلوبة، كالتالي:
- التقديم مـن خلال الموقع الإلكتروني للوزارة من هنا.
- أو إرسال رسالة نصية قصيرة (SMS) بكلمـة توظيـف على رقـم 1442 وإرفاق صورة من الرقـم القومي، شهادة المؤهـل وشهادة لائقـة طبية لممارسة العمل.
مميزات التعاقد:
- التعاقد سنويا ويُجدّد بناء على حسن الأداء.
- يتراوح العائد الشهري للرائدة بين 900- 1300 جنيها طبقا لحجم العمل.
- تغطية الرائدة بخدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية وبطاقة الدعم السلعي ودعم الخبز بعـد البحث الاجتماعي.
ملحوظة: يوجد نسبة سيتم قبولها من مستفيدات أسر تكافل الحاصلات على مؤهل عال أو متوسط.