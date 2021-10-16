التأمين الاجتماعي: «قبل 2014 ناس طلعت معاش وخدت 80 جنيه»

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن قضية المعاشات بدأت منذ عام 2005 بعد قيام الدولة بالحصول على جزء من المعاشات التي تُرد بفوائد على أقساط سنوية على مدار 50 عامًا.

أضاف «عوض» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، اليوم السبت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بشرح المعاشات بطريقة مبسطة وأكد أن قضية المعاشات على أولوياته منذ توليه المسئولية، كما أن تدني قيمة المعاشات يعد من أهم المشاكل التي نواجهها حيث ترغب الدولة استقرار نظام المعاشات.

الرئيس يعمل من أجل خدمة المواطن المصري

أشار إلى أن الرئيس السيسي تصدى لأزمة المعاشات وما كان أحد ليقدم على حلها إلا هو، حيث يعمل الرئيس من أجل خدمة المواطن المصري، موضحا أن مشكلة المعاشات حدثت في عهد العديد من الحكومات ولم يتصدَ لها أحد إلا الرئيس السيسي وتم حلها بصورة علمية بعد فك نظام التأمينات من أجل التعرف على مشكلاته وعلاجها.

تابع اللواء جمال عوض: «الحكومة تقوم برد مبالغ المعاشات على أقساط سنوية لمدة 50 عاما»، موضحا أن 160.5 مليار جنيه القسط الأول للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، كاشفا أن القسط المقبل للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات يبلغ 180 مليار جنيه.

قيمة أصول المعاشات تبلغ 890 مليار جنيه

استطرد اللواء جمال عوض أن الرئيس السيسي أكد ضرورة إدارة المعاشات بأسلوب علمي من أجل الاستدامة المالية، حيث تبلغ قيمة أصول المعاشات 890 مليار جنيه.

وشدد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن كل جنيه بفائدته ستسدد كاملة لأصحاب المعاشات بالإضافة لالتزامات الخزانة العامة تجاه صندوق المعاشات. مشيرا إلى أن كل أموال المعاشات مؤمنة تماما، والدولة تدعم نظام المعاشات لمدة 50 عامًا.

وذكر اللواء جمال عوض أنه قبل عام 2014 كان البعض يحصل على معاش يبلغ 80 جنيها وقبل عام 2014 كان أقصى معاش لوكيل الوزارة في الحكومة 1800 جنيه، والأستاذ الجامعي 1600 جنيه وبحلول عام 2019 أعلن عن حل مشكلات نظام المعاشات من خلال وضع آليات لحل مشكلات كل أصحاب المعاشات.

وكشف أن الرئيس السيسي وجه بالبحث عن مصالح المواطنين وتحقيقها، وبدأت قيم المعاشات في التحسن تدريجيا كما أن نظام المعاش الجديد مع مرور السنوات سيقترب من 80% من آخر مرتب حصل عليه الموظف.

واختتم رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قائلا: «الزيادات السنوية في المعاشات مرتبطة بأوضاع التضخم، ووجه الرئيس السيسي بزيادة المعاشات 13% لمواجهة التضخم».