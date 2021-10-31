«مدرستنا» تبدأ بث شرح مناهج «4 ابتدائي» للمدارس المسائية

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بث دروس الصف الرابع الابتدائي لطلاب المدارس الفترات المسائية على قناة «مدرستنا التعليمية»، مشددة على الطلاب بمتابعة شرح الحصص والاستفادة منها لفهم مخرجات التعلم، والتدريب على طريقة الشرح الجديدة، وطريقة وضع الأسئلة الجديدة.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنّ إعادة بث الحصص التعليمية سيكون في تمام الساعة الرابعة عصرًا بعد عودة الطلاب من اليوم الدراسي، حيث جرى إعلان جدول شرح الحصص للطلاب، موضحا أنّ القنوات التعليمية تشرح الجديد في المناهج وفي شكل التعلم ببساطة، وتغني الطلاب عن الدروس الخصوصية، وتقدم مجانا على مدار العام الدراسي.

وأضاف شوقي لـ«الوطن»، أنّه جرى تفعيل منصة رقمية لطلاب الصف الرابع الابتدائي لشرح الدروس على بنك المعرفة المصري، مشددا على الطلاب ببذل الجهد لفهم المناهج الجديدة وعدم الاعتماد على ما يثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنّ الدولة بذلت جهودا كبيرة لتوفير مناهج حديثة، لتنشئة جيل مؤهل بالمهارات المطلوبة ليقود البلاد في السنوات المقبلة.

يذكر أنّ وزارة التربية والتعليم، أعلنت أدوات التقييم لطلاب الصف الرابع الابتدائي، أولها تحقيق معدل حضور لا يقل عن 80%، والمواظبة على الحضور، والاختبارات والمهام الأدائية، وتقويم تكويني وفقا لمعدلات الأداء، وذلك لمقرر مادة القيم واحترام الآخر، موضحة أنّ المواد الدراسية هي «اللغة العربية، العلوم، الدراسات الاجتماعية، الرياضيات، اللغة الإنجليزية (Connect)، القيم واحترام الآخر، التربية الدينية «الإسلامية» أو «المسيحية»، فضلا عن مواد المهارات المهنية ومادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومادة التربية البدنية والصحية ومادة التربية الفنية ومادة التربية الموسيقية وأنشطة التوكاتسو ومادة اللغة الإنجليزية (Connect Plus) للمدارس الرسمية والخاصة التي تدرس باللغة الإنجليزية.