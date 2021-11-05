مصرع طالب سقط من الطابق الخامس في ظروف غامضة بالمطرية

تكثف مباحث القاهرة، من جهودها لكشف غموض مصرع طالب، سقط من الطابق الخامس في ظروف غامضة بمنطقة المطرية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة العامة استدعاء أسرة الطالب لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

بلاغ بسقوط طالب في ظروف غامضة

وتلقى مأمور قسم شرطة المطرية، إخطارا من مستشفى المطرية العام، بوصول طالب، مصابا بكسور في إماكن متفرقة، ووفاته اثناء محاولة إسعافه، وبالانتقال تبين أن الجثة لطالب يُدعى «عبد الرحمن ك ف» 16 سنة، وبالفحص تبين إصابه المتوفى بكسور في الجمجمة وإصابته بنزيف أدى إلى وفاته، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بحريق يقود المباحث لجريمة قتل سيدة أجنبية

وفي سياق آخر، تكثف مباحث القاهرة، بالتنسيق مع ضباط الأمن الوطني، جهودهما لكشف غموض العثور على جثة سيدة مصرية، وتحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية مقتولة داخل شقتها في دائرة قسم شرطة حلوان.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا بنشوب حريق في شقه سكنية بدائرة قسم شرطة حلوان، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وبالانتقال تبين اندلاع حريق في شقة سكنية، وعلى الفور تم التعامل مع الحريق وتمكنت القوات من السيطرة علي النيران وإخمادها، وأثناء تفقد الجيران للشقة محل البلاغ تم العثور على ربه المنزل المقيمة بالشقة، جثة هامدة وبها بعض الحروق، وعلى الفور انتقل ضباط قسم شرطة حلوان، وبالفحص تبين وجود عدة طعنات في الجثة، وكشفت التحريات بأن الشقة مؤجرة لزوجين مصريين، ويحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.