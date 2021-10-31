حبس المتهمة بقتل والدها بمساعدة خطيبها في حلوان

أمرت جهات التحقيق، اليوم الأحد، حبس المتهمة بقتل والدها بمساعدة خطيبها في منطقة كفر العلو في مدينة حلوان، بوضع أقراص مخدرة له في العصير نظرا لمعاملته السيئة لها، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الفتاة غادرت المنزل قبل وقوع الجريمة

تعود الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا من عدد من الأهالي يفيد بالعثور على جثة المجني عليه «محمد حسين»، موظف بشركة الحديد والصلب، داخل منزله، وبانتقال قوة من مباحث القسم لمكان الواقعة، تبين صحة البلاغ المُقدم من الأهالي.

وباستدعاء نجلة المجني عليه المتهمة، التي كانت قد غادرت المنزل في وقت معاصر للواقعة حتى لا يشك فيها أحد، أفادت بأن وفاة والدها ربما تكون نتيجة إصابته بغيبوبة سكر؛ نظرا لإصابته بمرض السكر المزمن.

فيما أكدت التحريات الأمنية، أن المتهمة ابنة المجني عليه وضعت له أقراصا مخدرة في العصير بمساعدة خطيبها؛ للانتقام منه، بسبب معاملته السيئة لها بعد أن انفصل عن والدتها.

تشريح الجثة

تم تحرير المحضر اللازم، ونقل الجثة لمشرحة زينهم لبيان أسباب الوفاة، مع التصريح بدفنها؛ نظرًا لعدم وجود أي إصابات ظاهرية توضح وجود شبهة جنائية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

التحريات

وكانت معلومات وردت لقسم شرطة حلوان، أكدتها التحريات، بعد دفن الجثة بحوالي شهرين، عن وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأنها ليست طبيعية كما ادعت المتهمة، وكشفت التحريات أنها هي وراء ارتكاب الواقعة بمساعدة خطيبها وذلك بسبب معاملة والدها السيئة لها بعد انفصاله عن والدتها.

ضبط المتهمة وخطيبها

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة وخطيبها الذي شاركها في تنفيذ جريمتها، واعترفوا تفصيليا بالواقعة وأنهم وراء ارتكابها عن طريق وضع أقراص مخدرة لوالدها المجني عليه بسبب سوء معاملته لها بعد انفصاله عن والدتها، وبعد أن اتمت جريمتها تركت المنزل خشية من افتضاح أمرها.

التحقيق في الواقعة

تم تحرير المحضر اللازم، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها، فضلا عن استخراج الجثة وتشريحها لبيان أسباب الوفاة واستعجال تقرير الطب الشرعي، ودفن الجثة مرة أخرى بعد أخذ التصريح اللازم، وتمثيل المتهمة لجريمتها.