حسن المستكاوي: مباراة الأهلي والزمالك غير متوقعة و«فيها كورة حلوة»

علق الناقد الرياضي، حسن المستكاوي، على مباراة القمة رقم 123 بين الأهلي والزمالك بالدوري الممتاز على استاد القاهرة، إنه لن يستطيع أحد توقع مجريات المباراة، «فيلم بدون سيناريو مكتوب أو له نهاية معروفة».

«التعادل أو الانتصار ابن الماتش»

وأضاف «المستكاوي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الجمعة، أن مباريات الأهلي والزمالك والدربيات الكبيرة في العالم بمثابة «بنت المباراة»، متابعا: «الانتصار ابن الماتش أو التعادل أو النتيجة بنت الماتش».

مباريات الأهلي والزمالك كانت سابقا عصبية ومتوترة

وأوضح الناقد الرياضي، حسن المستكاوي أن هناك أشياء غير متوقعة على الإطلاق ستحدث خلال الـ 90 دقيقة، وفي الـ 15 عاما الأخيرة مباريات الأهلي والزمالك أصبح بها كرة أكثر من الأول، لافتا إلى أنه المباريات القديمة كانت تتسم بالعصبية والتوتر.

الناحية الفنية تحسنت في مباريات الأهلي والزمالك

ولفت إلى أنه في السنوات الأخيرة تحسنت مباريات الأهلي والزمالك من حيث الناحية الفنية، والفرقتين في حالة جيدة، متمنيا مشاهدة مباراة ممتعة مثل مباريات الفريقين السابقة في الدوري حيث حققا نتائج جيدة.

صوت الجمهور حلو حتى لو قليل.. اشتقنا لهم

وأفاد الناقد الرياضي حسن المستكاوي بأن مباراة الأهلي والزمالك ستُلعب بأعداد جماهيرية قليلة إلا أنه جمهور في النهاية، «صوتهم بيبقى حلو، ومباراة بدون جمهور عاملة زي الفيلم القديم من غير موسيقى تصويرية، الجمهور بيعمل حياة في المدرج حتى لو عدد قليل، كفاية صوت الهتافات، بتبقى حاجة جميلة واشتقنا ليها».

موسيماني وكارتيرون «ساقعين» وانفعالاتهم مش واضحة

ووصف الناقد الرياضي، حسن المستكاوي مدرب الأهلي بيتسو موسيماني والزمالك باتريس كارتيرون بأنهما «ساقعين»، قائلا: «موسيماني وكارتيرون هاديين جدا في معظم الوقت، طبعا عشان بيديروا المباراة لكن انفعالاتهم مش واضحة عليهم أثناء اللعب».