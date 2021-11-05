«الخطيب» يغيب عن حضور قمة الأهلي والزمالك

يغيب محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن حضور لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، بسبب تواجده خارج القاهرة في إجازة.

قمة الأهلي والزمالك

وقال مصدر داخل القلعة الحمراء، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، إن «بيبو» يتواجد خارج القاهرة حاليا، ولم يستطع التواجد في مقصورة استاد القاهرة اليوم.

الخطيب يستأنف عمله بالأهلي الأحد المقبل

وأوضح أن محمود الخطيب، المرشح على مقعد رئاسة الأهلي 4 سنوات مقبلة، يعود الأحد المقبل؛ لاستكمال عمله داخل النادي.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، نظيره الزمالك ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري، على استاد القاهرة الدولي.

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