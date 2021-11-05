رئيس التحرير

محمود مسلم

«الخطيب» يغيب عن حضور قمة الأهلي والزمالك

كتب:

أحمد خالد
05:45 م | الجمعة 05 نوفمبر 2021
محمود الخطيب

محمود الخطيب

يغيب محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن حضور لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، بسبب تواجده خارج القاهرة في إجازة.

قمة الأهلي والزمالك 

وقال مصدر داخل القلعة الحمراء، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، إن «بيبو» يتواجد خارج القاهرة حاليا، ولم يستطع التواجد في مقصورة استاد القاهرة اليوم.

الخطيب يستأنف عمله بالأهلي الأحد المقبل 

وأوضح أن محمود الخطيب، المرشح على مقعد رئاسة الأهلي 4 سنوات مقبلة، يعود الأحد المقبل؛ لاستكمال عمله داخل النادي.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، نظيره الزمالك ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري، على استاد القاهرة الدولي.

وللمزيد من التفاصيل من هنا.

اقرأ المزيد:

محمود الخطيب يعلن الصورة الرسمية لقائمته بانتخابات الأهلي

أسرة أهلاوية تحتفل بعيد ميلاد محمود الخطيب: «جبنا تورتة كأنه من العيلة»

منافس يتراجع عن الترشح أمام محمود الخطيب بسبب 30 ألف جنيه

محمود مسلم وأحمد الخطيب وأسرة جريدة «الوطن » يشاطرون المهندسة كرستين ظريف الأحزان فى وفاة والدها

«الأهلى» يكرّم فريق كرة القدم بعد بقائه بالدورى الممتاز

«الدفاع» تتعاون مع «الأهلى» و«مصر» لاستغلال عدد من الأراضى المملوكة للبنكين

«لو طلعت معاش».. كيف تحصل على دخل شهرى ثابت من البنك الأهلى المصرى؟

«كهرباء شمال القاهرة» تنهي استعدادات تأمين التغذية لمباراة الزمالك والأهلي

عودة ديانج لتشكيل الأهلي أمام الزمالك.. وحيرة بسبب ميكيسوني وشريف

حواس: الأهلي سيفوز على الزمالك بنسبة 3000%.. «الفراعنة كلهم أهلاوية»

موسيماني يعلن قائمة الأهلي أمام الزمالك.. استبعاد كهربا وعودة الشناوي

حسم مشاركة الشناوي وسليمان في مباراة القمة اليوم

مصدر يكشف عقوبة الكافيهات المخالفة لمواعيد الغلق بسبب مباراة القمة

أزمتان تحاصران مباراة القمة.. حكم مصري وتجاوز الشحات ضد شيكابالا