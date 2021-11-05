تعرف على شروط توظيف متطوعات بمكافأة شهرية من الرائدات المجتمعيات

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن شروط توظيف متطوعات بمكافأة شهرية من الرائدات المجتمعيات، موضحة أن التقديم لهذه الوظائف يتم إلكترونياً من خلال موقعها الرسمي الإلكتروني، مشددة على جميع المتقديمن بضرورة استفياء كافة الشروط وإتباع كافة التعليمات للتقديم وكتابة البيانات بطريقة صحيحة ومباشرة، لافته إلى أن هذه الوظائف تعمل بنظام المكافأت الشهرية.

وترصد «الوطن» في السطور التالية شروط توظيف متطوعات بمكافأة شهرية من الرائدات المجتمعيات

-أن يكون عمر المتقدمة يتراوح من 21 عاماً إلى 35.

-أن تمتلك المتقدمة مهارة التعامل مع التكنولوجيا أبرزها «الهاتف الكي والتابلت».

-أن تكون المتقدمة حاصلة على مؤهل عالي أو متوسد كحد أدنى.

-أن يكون لدى المتقدمة الرغبة في العمل العام ومساعدة الأسر لتحقيق اليحاة الكريمة.

-أن تحسن المتقدمة من استثمار الخدمات والإمكانات المتوافرة في البيئة المحيطة.

-يفضل أن تكون المتقدمة لديها خبرات سابقة في التوعية المجتمعية.

-تتمتع المتقدمة بشخصية قيادية وبالقدرة على الاقناع وبالحفاظ على السرية.

وعلمت «الوطن» من مصادر خاصة، أن وزارة التضامن الاجتماعي، أكدت أنه هناك نسبة سيتم قبولها من مستفيدات أسر تكافل وكرامة الحاصلات على مؤهل عال أو متوسط في هذه الوظائف، مشددة على جميع المتقدمين بضرورة الالتزام باستيفاء جميع الشروط المطلوبة للتقديم.

تعرف على خدمات حملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل»

وفي سياق منفصل، كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن تفاصيل حملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل»، والتي تصل إلى مركز شباب ساحل سليم بمركز ساحل سليم محافظة أسيوط، موضحة أن الحملة مستمرة طوال يومي 5 و6 نوفمبر داخل مركز شباب ساحل سليم، وتقدم مجموعة من الخدمات تستهدف المرأة المصرية وتنمية الأسرة والتي تتمثل في خدمات الصحة الإنجابية.

وأضافت أن الحملة تقدم خدمات التمكين الاقتصادي من خلال تنمية المهارات والمشروعات وخدمات الحضانات والتوعية بخطورة زواج الأطفال، لافته إلى أن الكشف متاح مجانًا للسيدات والأطفال حتى سن 5 سنوات.