القصة الكاملة لحرق رجل بالبنزين على يد عمه: مات بعد 8 أيام بالمستشفى

لفظ رجل يبلغ 45 عاما أنفاسه الأخيرة في حدائق القبة، نتيجة الحرق بالبنزين على يد عمه، حيث توفي داخل أحد المستشفيات متأثرًا بإصابته بحروق من الدرجة الثانية والثالثة، بعدما سكب عليه جركن بنزين وأشعل النيران به أمام مرأى ومسمع من الأهالى، كما وثقت إحدى كاميرات المراقبة بالشارع الواقعة.

تفاصيل الجريمة

وكشفت شقيقة المجني عليه تفاصيل الجريمة لـ«الوطن»، بأن عمها المتهم البالغ من العمر 70 عامًا، ألقى جركن بنزين على شقيقها وأشعل به النيران أمام الأهالى، وسريعًا تدخل الأهالى محاولين إنقاذ شقيقها بعدما اشتعلت النيران بوجهه وجسده، وتم نقله الى أحد المستشفيات الموجودة بالمنطقة، فقد كان يعاني من حروق من الدرجة الثانية والثالثة، ولكن لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بتلك الإصابات البالغة بعد حوالي 8 أيام من وجوده داخل المستشفى.

سبب الجريمة

أما عن السبب وراء مصرع الضحية على يد عمه حرقًا بالبنزين، فأوضحت شقيقة المجني عليه أن المتهم كان يجمع 20 جنيهًا من سكان العقار كصيانة، وطلب من المجني عليه أن يعطيه 20 جنيهًا، فرد الضحية بأنه سيدفع له العشرين جنيهًا قائلًا له «أنا هدفع الـ20 جنيه مع إني مش ساكن في العمارة، أنا معايا محل فقط على الشارع»، حينها رد المتهم عليه بطريقة غير لائقة، ما دفع المجني عليه أن يخبره بأنه لن يعطيه شيئًا.

جركن بنزين

وأوضحت أن المتهم أحضر جركن بنزين في مساء ذلك اليوم، وفي الصباح كسر يافطة المحل، وعندما أخبر الجيران شقيقها حضر وصوَّر أعمال التكسير بيافطة المحل، وأخبره شقيقها بأنه سيحرر محضر تلفيات له حينها سكب المتهم البنزين عليه وأشعل النيران به، وأسرع الجيران محاولين إنقاذ شقيقها، وتم نقله إلى المستشفى، ولكن الحروق كانت من الدرجة الثانية والثالثة بالوجه والجسد، وأخبرهم الأطباء بأن حالته متأخرة، وتوفي بعد حوالي 8 أيام من وجوده بالمستشفى متأثرًا بتلك الإصابات البالغة، كما تم تحرير محضر رقم 11425 جنح حدائق القبة، وأمرت جهات التحقيق بتجديد حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.