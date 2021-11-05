المستغانمي: «المعجم التاريخي» المشروع الأهم للغة العربية

قال الدكتور محمد صافي المستغانمي، الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة، إن خروج المعجم التاريخي للغة العربية، حلم كبير، وهو المشروع الأعظم للغة العربية، إذ إن العرب لهم فن في صناعة المعاجم، لكن المعجم التاريخي، هو السجل الأكبر للغة، لأنه يتتبع الكلمة منذ أن نشأت وكيف استُعملت، أي أنه يمثل بحثا وحفرا في أعماق وتاريخ اللغة العربية.

المستغانمي: المشروع عظيم نظرا لعظمة التراث العربي

وأضاف «المستغانمي»، خلال استضافته في حلقة خاصة من معرض الشارقة ببرنامج «في المساء مع قصواء»، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «CBC»، أن المشروع عظيم نظرا لعظمة التراث العربي: «لا أحد يجهل أن تاريخ اللغة الفرنسية يعود إلى أكثر من 8 قرون، واللغة الإنجليزية كذلك، أما اللغة العربية فهي ضاربة في أعماق التاريخ، بواقع 18 قرنا، وهو ما نذكره، وبالتالي فإن هذا التراث العظيم له فروع في التفسير والشعر والأدب والفلسفة والإعلام الحديث والرواية والتاريخ».

وتابع الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة، أن التراث العظيم كان عائقا أمام العلماء، لكن الفضل يعود إلى الله أولا ثم مجمع القاهرة الذي أُنشأ في ثلاثينات القرن الماضي في إخراج هذا المجمع، ثم جاء المستشرق «فيشر» الذي تأثر بالتجربة الألمانية، لكن اندلاع الحرب العالمية الثانية منع تطبيق هذا المجمع، إلى أن جاء الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، وبذل من ماله وعرقه وروحه، من أجل إنجاح هذا المشروع وبالفعل كان موفقا في جمع شمل العرب.