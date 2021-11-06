حظك اليوم برج الجدي السبت 6-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مواليد برج الجدي بالدّقة في المواعيد والالتزام الشديد بالوقت، وحبه الشديد لعمله وتأديته له بحرفيّة، كما يُعرف عنه الصبر والطّموح العالي.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

رغم الضغوط.. القمر في منزل الحظ يعمل لصالحك.. تتضاعف ثقتك بنفسك وتهتم بدراسة أمر يشغلك وتنجح في كل ما تقوم به.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

تعدك الأفلاك بأوقات حلوة مع الأحباب، وقد تميل نحو مساعدة من تحب أو من يعانون من الأصدقاء وتخفف عنهم وترشدك بصيرتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة مي عز الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.