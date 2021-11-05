«التعليم»: لا قرارات برفع الغياب من المدارس بسبب «الوباء»

كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حقيقة رفع الغياب من المدارس بسبب تفشى فيروس «كورونا»، قائلاً: «العام الدراسى حضورى فى المدارس، ولا يوجد ما يستدعى رفع الغياب، والدراسة منتظمة، وبلغت نسبة حضور التلاميذ بمختلف مراحل التعليم 98%»، وأوضح أن جميع المدارس تنفذ كل الإجراءات الصارمة لمواجهة الفيروس.

وقال الوزير لـ«الوطن» إنه لا يوجد أى قرار برفع الغياب من المدارس بسبب جائحة فيروس كورونا، وإن نسبة الحضور فى المدارس مرتفعة للغاية، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس، للحفاظ على أرواح وسلامة التلاميذ والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، مؤكداً أن الجميع داخل وزارة التعليم يعمل من أجل نجاح العام الدراسى الجديد مهما كانت التحديات والصعوبات.

«شوقي»: الفيروس ليس له تأثير سلبي على العام الدراسي الجديد.. وساعدنا على تجهيز مصادر عديدة للتعلم

وأكد الوزير أن الجائحة ساعدت على تجهيز مصادر عدة للتعلم، وأن الفيروس ليس لديه أى تأثير سلبى على سير العام الدراسى الجديد، موضحاً أنه سيتم تطعيم طلاب الثانوية العامة بلقاح فيروس كورونا خلال الأيام القليلة المقبلة، وأن جميع الطلاب بمختلف مراحل التعليم ملتزمون تماماً بارتداء الكمامات الطبية داخل المدارس للحد من انتشار الفيروس.

يُذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أكدت أن مدة الغياب فى المدارس، المسموح بها للتلاميذ وفقاً لقانون التعليم، 15 يوماً متصلة، أو 30 يوماً منفصلة، لافتة إلى أن العام الدراسى الجديد يسير بصورة منتظمة وطبيعية، دون حدوث أى معوقات قد تؤثر على سير العملية التعليمية، مع الالتزام التام بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشى فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة التلاميذ والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية.

«مديريات التعليم» تدرب معلميها على آليات وضع امتحانات الصف الرابع الابتدائي

وبدأت مديريات التربية والتعليم الاستعداد لامتحانات الصف الرابع الابتدائى للفصل الدراسى الأول، بعدما قررت الوزارة دمج امتحانى شهر أكتوبر ونوفمبر فى امتحان واحد، بالتنسيق مع الإدارات التعليمية لعقد الامتحانات على مستوى الإدارة، وذلك من خلال توفير المعلمين لإنهاء شرح المقرر الدراسى لشهرى أكتوبر ونوفمبر.

وأكد مجدى الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه يجرى حالياً تدريب المعلمين على كيفية وضع أسئلة امتحانات الصف الرابع الابتدائى، وطرق تقييم الطلاب بما يحقق مخرجات التعلم، موضحاً أن التدريب يتم من خلال مجموعة من مستشارى المواد الدراسية، سواء تدريبات فعلية أو تدريبات عبر تطبيق «زووم». وأضاف أنه تم التنبيه على جميع المعلمين بضرورة حضور التدريبات والاستفادة منها قبل البدء فى وضع أسئلة الامتحانات، والتى ستعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، مشيراً إلى التأكيد على جميع الإدارات التعليمية بضرورة الانتهاء من شرح المقررات الدراسية وفق المواعيد المحددة لها.

وأكدت مصادر فى مديريات التربية والتعليم أن تدريب المعلمين على وضع أسئلة الامتحانات يأتى بالتنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم، موضحة أن الامتحانات تتم على مستوى الإدارات التعليمية، وهو ما يستلزم تدريب المعلمين وتوضيح آليات تقييم الطلاب. وأضافت المصادر أن التدريب يجرى وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة الفيروس، مؤكدة أن يتم تقييم الطلاب على أساس الفهم وليس الحفظ والتلقين، لذا يتم التأكيد على المعلمين بضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة لوضع أسئلة الامتحانات.

تجهيز معلمي «الفني» لاستخدام المنصات الإلكترونية

من جهة أخرى، قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه تم إعداد 500 من كوادر التعليم الفنى من الموجهين والمعلمين وتدريبهم على تطوير المناهج الدراسية للتعليم الفنى، وإنه تم تدريب 4500 معلم من معلمى النوعيات (زراعى، صناعى، تجارى، فندقى) بالمدارس المطبق بها البرامج على الجدارات الفنية المرتبطة بالمناهج الدراسية، وهو ما يضمن رفع كفاءتهم أثناء تدريبهم للطلاب. وأضاف المصدر أن قطاع التعليم الفنى أعد حقيبة تدريبية عن منظومة برامج التعليم الفنى الجديد (T.E 2.0) المبنى على منهجية الجدارات واعتمادها من الأكاديمية المهنية للمعلمين، إضافة إلى إعداد الحقائب التدريبية لكل البرامج المبنية على منظومة الجدارات المهنية للصفوف الدراسية الثلاثة.

وأشار المصدر إلى أنه تم تطوير الخطط الدراسية لبرامج التعليم الفنى لتشمل برامج التأهيل على التعلم مدى الحياة، وجدارة القرن الواحد والعشرين، من خلال إضافة مناهج ريادة الأعمال وبرامج التوجيه والإرشاد المهنى، وأصبحت هذه البرامج جزءاً رئيسياً من الخطة الدراسية فى جميع البرامج المطورة.

وتابع المصدر: «تم بناء قدرات معلمى التعليم الفنى على استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة أثناء التدريس بما يحقق استمرار التعليم أثناء جائحة كورونا، وقد تم تدريب جميع معلمى التعليم الفنى خلال مراحل متعددة على استخدام المنصات الإلكترونية، وكذلك مجموعات البرامج المختلفة التى تُستخدم فى إعداد المواد التعليمية بصورة إلكترونية، حيث تم تأهيل مائة ألف معلم وموجه لاستخدام تطبيقات ميكروسوفت 365»، وأشار إلى أنه تم تدريب 2000 معلم على تصميم المحتوى الإلكترونى، وتدريب 120 معلماً على التصوير الاحترافى والمونتاج لإنتاج الفيديوهات الاحترافية.